Wurzens Händler präsentieren einen „Zauber der Eiskristalle“

Wurzen

Im April lockten Feuer und Flammen in die Innenstadt. Am 8. November soll es etwas kühler zugehen: Unter dem Motto „Zauber der Eiskristalle“ laden über 40 Händler und Gewerbetreibenden am 8. November wieder von 18 bis 22 Uhr zu einem Einkaufsbummel ein.

Erstmals mit dabei: die Sparkasse Muldental

Mit welchen Angeboten und Programmpunkten die Besucher diesmal in den Bann gezogen werden sollen, wissen Marcel Buchta und Victoria Lehmann. Das Duo hält im Auftrag des Vereins Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land die Fäden der Organisation in der Hand. „Während die Altstadt im April noch an den Vulkanismus vor 300 Millionen Jahren in der Region erinnerte, dürfen die Gäste im Herbst nun auch den Gegenpol kennenlernen – nämlich die Eiszeit“, teilt Buchta mit. Insofern, fügt Lehmann an, sei das Motto dank kreativer Händlerinnen und Händler für alle Schau- und Kauflustigen sicht- und erlebbar.

Zudem gebe es einen Neuling inmitten der gewohnten Teilnehmer. Erstmals mischt die Sparkasse Muldental mit und baut in den Räumen am Jacobsplatz einen Minimarkt mit regionalen Produkten und Handwerk auf. „Ansonsten dürfen sich die Flaneure auf Live-Musik, Modenschau und allerlei Aktionen in den Läden freuen. Zum Beispiel begeht Optiker Röthig in der Martin-Luther-Straße das 40-jährige Geschäftsjubiläum.“ Und Buchta selbst eröffnet seine Finanzberatung in der Schweizergartenstraße.

Programmflyer kommt per Post in alle Haushalte

Mehr möchte Lehmann aber nicht verraten. Nur so viel: Es wird ein Rahmenprogramm geben, welches die Gäste außerhalb wie innerhalb der Geschäfte begleitet. „Überraschungen bleiben vorerst unter Verschluss, sind allerdings genauso sicher wie das Ende des Sommers und der Einzug von Väterchen Frost.“ Übrigens, merkt Buchta an, erhalten sämtliche Haushalte das aktuelle Programmheft diesmal als Postwurfsendung in den Briefkasten und können sich rechtzeitig über die Höhepunkte informierten.

Stadtwette mit der Cryotec GmbH eröffnet das Nachtshopping

Apropos Höhepunkte: Den Startschuss für die 22. Auflage gibt wie im April eine Stadtwette. Dafür gewannen Buchta und Lehmann den Hauptsponsor des Nachtshoppings, die Cryotec Anlagenbau GmbH in der Dresdener Straße. „Ich wette, dass es das Unternehmen nicht schafft, genau 18.15 Uhr 100 Leute auf dem Jacobsplatz zu versammeln, die dann gemeinsam ,Schneeflöckchen, Weißröckchen’ singen“, ist sich Buchta siegessicher. Falls er jedoch verliert, gehen 100 Euro an einen gemeinnützigen Verein aus dem Wurzener Land.

Zuletzt hofft das Duo natürlich auf eine volle Innenstadt am 8. November. „Flanieren und probieren, Angebote abchecken und Neuheiten entdecken oder ein Schwätzchen hier und dort – der Besuch lohnt sich, denn das alles ist direkt vor Ort möglich“, so Lehmann.

Von Kai-Uwe Brandt