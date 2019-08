Wurzen

Er hatte Krebs. Und wurde am Knie operiert. Dennoch schob er damals Schnee. Der Krückstock war kein Hindernis. Der Wurzener Horst Kilsch ist ein Unikum. Der sprichwörtliche Horst Dampf in allen Gassen wäre der mustergültige Bürgermeister. Weniger für Wurzen, vielmehr in Singapur. Dort ist es nicht nur verboten, Zigarettenkippen weg zu werfen – dort werden solcherlei Vergehen auch geahndet.

Der heimliche Ordnungsamtsleiter

Auf das Ordnungsamt könne er kaum zählen, sagt der 75-Jährige. Daher wird er selbst aktiv. Wo immer jemand einen Stummel fallen lässt, ist Horst Kilsch zur Stelle – und zwar noch bevor die Kippe das Pflaster erreicht. Auf die Frage, ob der Sünder das zu Hause auch so mache, müsse er sich manch pampige Antwort gefallen lassen, sagt Kilsch. Du kannst mich mal am Arsche lecken, sei da noch die eher freundliche Variante.

Der heimliche Ordnungsamtsleiter aus der Johannisgasse steckt nicht auf. Erst wenn die Straße blitzt, leuchten seine Augen. Er rollt für die halbe Nachbarschaft die Mülltonnen rein und raus. Er kümmert sich um Hunde und Katzen. Er sammelt Flaschen und kehrt Scherben zusammen, damit Radfahrer keinen Platten bekommen. Er wird zum Hobby-Kommissar, wenn es darum geht, vom Inhalt säckeweise abgelagerten Unrats auf den Verursacher zu schließen.

Panzerreparatur im Wurzener Motorenwerk

Sandalen, Trainingshose, Unterhemd – so kennen ihn die Anwohner. Die einen lieben ihn, andere fürchten ihn. 1944 wurden er und seine Mutter in Wuppertal ausgebombt. Die beiden schlugen sich bis Königsaue im heutigen Sachsen-Anhalt durch: „Den Ort gibt’s nicht mehr, weg gebaggert, wegen der Kohle “, sagt der Rentner. Er, seine Mutter und der Stiefvater seien allesamt im Bergbau tätig gewesen.

1968 ging er drei Jahre zur „Asche“. Arbeitete sich vom Soldaten bis zum Hauptmann hoch. Weil er bei den Panzern war und die auch mal kaputt gingen, fuhr er von Eggesin aus oft nach Wurzen. Im hiesigen Motorenwerk brachte man die Tanker wieder zum Laufen. Kilsch dagegen blieb. Der Liebe wegen. Er arbeitete als Schlosser in der ESG. Später recycelte er Autos und übernahm Hausmeisterdienste.

„Wer mich ruft, dem helfe ich“

As Rentner hält es ihn nicht zu Hause. „Wer mich ruft, dem helfe ich.“ Keine leeren Worthülsen. Tatsächlich nimmt Horst Dampf sämtliche Pakete der Nachbarschaft entgegen: „So erspare ich den berufstätigen Leuten abends unnütz weite Wege.“ Eine Freundin, die des Wegs kommt, lobt ihren Horst über den grünen Klee: „Unser Revierförster. Ein ganz Lieber. Der springt für andere im Nachthemd sogar aus dem Fenster.“

Das geht, die Fenster in seiner Gasse sind niedrig. Wenn ihn seine speziellen Freunde sehen, sagen die schon von weitem: Der Aufpasser ist da. Diebisch freute der sich, als er auf einem benachbarten Parkplatz mehrere Kartons mit mutmaßlicher Hehlerware sicher stellte und den Bürgerpolizisten einschaltete. Brieftaschen und Geldbörsen, die er aufspürte, fanden durch ihn den rechtmäßigen Besitzer: „Was mir nicht gehört, wird abgegeben.“

Mittwoch ist der Feiertag der Woche

Er schiebt für andere den Einkaufswagen bis zum Auto und will für seinen Freundschaftsdienst keinen Cent: „Naja“, schränkt er ein, „ab und an gibt’s einen Fünfer oder ein bisschen Schokolade ...“ Der Mittwoch ist für Horst Kilsch der Feiertag der Woche. Dann ist Markttag. Dann trifft er sich mit ehemaligen Arbeitskollegen. Dann wird am Brunnen geschnackt. In kurzer Niethose, schmuckem Hemd und NABU-Mütze.

Der Naturschützer, der sogar auf Bäume klettert, um Nistkästen aufzuhängen, ist trotzdem „im Dienst“. Selbst wenn er mit seinen Kumpels redet, weist er Falschfahrer und – am liebsten – Falschparker zurecht. „Sehen Sie diesen Pfeil nicht?!“, hält er den Missetätern vor. Auch wenn er nur den Stinkefinger gezeigt bekommt, er lässt nicht locker: „Neulich wurde gar ein Schwerbehinderter vor einem Geschäft angefahren.“

Von Haig Latchinian