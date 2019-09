Wurzens Linke wollen Beitragssatzung für Straßenausbau kippen

Wurzen

Die Linksfraktion ist mit ihrem Antrag, die Wurzener Straßenausbaubeitragssatzung abzuschaffen, vorm Ausschuss für Finanz- und Verwaltungsangelegenheiten gescheitert. Einzig und allein Fraktionschef Jens Kretzschmar votierte bei drei Gegenstimmen, darunter Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD), für einen endgültigen Schlussstrich unter der Vorschrift. Vier Mitglieder des Gremiums blieben unentschlossen.

Auswirkungen hat das Veto jedoch vorerst nicht, da Röglin die Entscheidung zur jüngsten Sitzung im Ratszimmer 151 lediglich als Meinungsbild einer seit Jahren geführten Diskussion wertete. Im gleichen Atemzug versprach der 49-Jährige, demnächst im Ältestenrat das Thema noch einmal zu erörtern.

Linkspartei bezeichnet Regelwerk als ungerecht

Den Vorstoß, das Regelwerk nach seiner Einführung vor 19 Jahren endlich zu kippen, begründeten die Genossen mit der „ungerechten Heranziehung der Grundstückseigentümer“. Damals, so Kretzschmar, sei die Satzung unter Androhung des Verlustes von Fördergeldern durch den Freistaat verabschiedet worden. „Heute wissen wir, dass Kommunen, welche sich der Erhebung dieser Beiträge trotzdem verweigern, keine Nachteile in Kauf nehmen müssen.“ Außerdem verwies der Linke auf das Programm der Christdemokraten zur jüngsten Kommunalwahl am 26. Mai. Darin forderte die CDU unter dem Stichwort Infrastruktur gleichfalls die „Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“. Sein Wunsch eines möglichen Schulterschlusses ging nicht auf.

Röglin outet sich als Gegner einer Zäsur

Außerdem monierte Stadtoberhaupt Röglin, dass dem Antrag der Linksfraktion ein Deckungsvorschlag für die künftigen Finanzverluste fehle. Insofern untermauerte der Verwaltungschef anhand früherer Bauvorhaben, wie viel Einnahmen dank der Satzung in den städtischen Etat flossen. Demnach zahlten Grundstückseigentümer beispielsweise beim Ausbau der Dresdener Straße sowie der Roitzscher Hauptstraße je 45 000 Euro, beim Jacobsplatz 13 000 sowie für die neue Beleuchtung am Steinhof circa 11 000 Euro. Z

uletzt outete sich Röglin wie schon zur letzten Ratssitzung der vergangenen Legislatur ganz klar als Gegner einer Zäsur. Aus seiner Sicht sei das Statut „ein sinnvolles Instrument der unteren Investitionstätigkeit“, betonte er seinerzeit und bekräftigte im aktuellen Ausschuss den Standpunkt.

Danach tauschten die Volksvertreter noch einige Minuten lang ihre Positionen aus. Michael Freigang ( CDU) schlug unter anderem vor, erst einmal die Antwort der Kommunalaufsicht abzuwarten, die das Stadthaus im Vorfeld der Debatte kontaktierte. Lars Vogel von der Fraktion Neues Forum für Wurzen plädierte auf die Neugruppierung der Erhebungssätze, und Peter Poppe (Linke) forderte, dass das Land Sachsen für sämtliche Kosten der Kommune aufkommen müsse.

Knappes Votum bei Einführung der Satzung

Uneins waren sich die Abgeordneten übrigens auch am 27. September 2000. Mit der Mehrheit nur einer Stimme boxte die Faktion der CDU/ FDP vor fast zwei Jahrzehnten die Straßenausbaubeitragssatzung durch – im vierten Anlauf und trotz des heftigen Widerstandes der Opposition. Selbst acht Jahre darauf im April 2008 scheiterte der Versuch der SPD, die Christdemokraten zu einem Umdenken zu bewegen. Hoffnung keimte allerdings ein halbes Jahr später auf. Im 100-Tage-Interview mit der Leipziger Volkszeitung sagte nämlich der neu gewählte Oberbürgermeister Jörg Röglin auf die Frage, was die nächsten Ziele seiner Agenda sei: „Die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung.“

Von Kai-Uwe Brandt