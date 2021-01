Wurzens Motorsportfreunde erinnern an Formel 1 des Ostens

Wurzen

Die Geburtsstunde schlug am Abend des 17. Januar 1961 im Hinterzimmer des Hotels zur Post statt. An jenem Sonntag vor 60 Jahren trafen sich sieben Herren in gemütlicher Runde bei einem Glas Bier, aber vor allem mit Benzin im Blut. Denn Fleischermeister Dieter Seifert, Horst Börner, Ernst Krüpper, Fritz Schenk, Alfred Altner, Horst Weitze und Hans Leese gründeten damals den Motorsportclubs (MSC) Wurzen.

Das K-Wagen-Rennen in Wurzen lockte Hunderte Zuschauer

„Eigentlich wollten wir unser Jubiläum am 16. Januar genau dort begehen, wo alles begann – im Hotel zur Post“, berichtet Rainer Wohlgemuth, ehrenamtlicher Geschäftsführer des Vereins. Doch die geplante Feier zum Jahrestag muss jetzt aufgrund des aktuellen Corona-Lockdowns verschoben werden. „Schade“, bedauert der 74-Jährige, der trotz mancher Lücke in der Vereinschronik viel über die erfolgreiche MSC-Geschichte zu erzählen weiß. Schließlich einte die Gemeinschaft, nur fünf Jahre nachdem der Bund besiegelt wurde, bereits 97 begeisterte Motorsportler.

Der Wurzener Reiter ziert das Logo des Vereins. Quelle: Archiv

„Anfangs sorgte der MSC mit dem Dreiecksrennen in Großzschepa sowie dem K-Wagen-Rennen rund um den Bürgermeister-Schmidt- und Clara-Zetkin-Platz für Hunderte von Zuschauern am Streckenverlauf, die den Mut und die Geschicklichkeit der Fahrer bestaunten.“ Allzu lange dauerten die goldenen Zeiten allerdings nicht. Bereits das 4. K-Wagen-Rennen wurde abgesagt. Tiefe Löcher auf der Piste verhinderten den Startschuss für die beliebte Formel eins des Ostens. Zumal der Stadt das nötige Geld fehlte, um den Parcours zu reparieren.

Ende der 60er-Jahre zählte der Verein 130 Mitglieder

Am Zulauf für den MSC änderte das frühe Aus nichts. Ende der 60er-Jahre zählte der Verein schon 130 Mitglieder. „Darunter unter anderem auch Frauen, die ab 1968 eine eigene Gymnastikgruppe ins Leben riefen und sich immer noch einmal die Woche treffen.“

Auf die richtige Reaktion kommt es an: Ria Wohlgemuth vom Motorsportclub Wurzen protokolliert das Bremsverhalten von Christian Geisler, der als einer der jüngsten Autofahrer an der Verkehrstestfahrt teilnahm. Quelle: Archiv

Bis zur Wende, so Wohlgemuth, beteiligte sich der MSC an Touristik-Meisterschaften des Allgemeinen Deutschen Motorsportverbandes (ADMV) sowie an den Bezirksmeisterschaften der Tourenwagen, organisierte Rallyes und Veranstaltungen zur Verkehrssicherheit. „Daraus entwickelte sich am 27. September 1980 unsere erste Verkehrstestfahrt.“ Zwar konnte der MSC die 75. Auflage im Coronajahr nicht durchführen, hofft jedoch für 2021 auf ein Comeback. Fest im Kalender eingetaktet seien darüber hinaus die Muldental-Rallye am 30. Mai sowie der 6. Slalom-Cup am 17. Oktober im Gewerbegebiet Nord. „Natürlich stehen momentan alle Termine unter Vorbehalt.“

Sitz des Vereins ist heute die Sternwarte

Beim Blättern in den Vereinsannalen erinnert Wohlgemuth, der vor drei Jahrzehnten dem Verein beitrat, nicht zuletzt an die Schwierigkeiten für den MSC nach 1990. Der gesellschaftliche Umbruch hinterließ Spuren, „da die Menschen ganz andere Probleme hatten und viele Wurzener ihre Heimatstadt verließen.“ Zur einstigen Größe fanden die Motorsportfreunde zwar nicht mehr zurück, sind aber mit ihren Aktionen weiterhin fester Bestandteil des städtischen Vereinslebens.

Mittlerweile leitet Jens-Uwe Luge die Geschicke des MSC Wurzen und ist damit der sechste Vorsitzende nach Horst Weitze, Werner Hemmann, Reinhardt Günter, Rainer Hemmann und Jens Richter. „Derzeit sind wir 20 Mitglieder und haben unseren Sitz in der Sternwarte, Schillerstraße 40“, fügt Wohlgemuth hinzu. Von Gründungsvater Dieter Seifert erfuhr er, dass sich das erste Domizil im Hinterhof des Goldschmiedegeschäftes von Herbert Holl in der Wenceslaigasse befand und später in einer Wohnung über der Speisebar Genedl in der Dresdener Straße.

Zum Schluss wünscht sich Geschäftsführer Wohlgemuth anlässlich des 60. Geburtstages, dass noch viele weitere folgen und sich das MSC-Team mit neuen Mitgliedern verjüngt. „Wer also Lust und Interesse am Motorsport hat, kann uns gern besuchen, sobald es die Corona-Lage zulässt. Wir treffen uns stets am ersten Dienstag im Monat in der Sternwarte.“

Weitere Informationen zum Verein unter www.msc-wurzen.de

Von Kai-Uwe Brandt