Wurzen

Erst scheiterte in geheimer Beratung die Wahl eines neuen Kämmerers am Veto des Stadtrates und zwar gleich zweimal. Jetzt setzte Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) zur öffentlichen Parlamentstagung Anfang der Woche sogar die Lesung des Doppelhaushaltes 2021/2022 ab. Der überraschende Schritt öffnet jedoch Tür und Tor für Spekulationen, sodass sich mittlerweile nicht nur einige Abgeordnete fragen, was ist in Wurzen los?

Zumindest über die Beweggründe seiner Entscheidung äußerte sich der Verwaltungschef in einer kurzen Erklärung vor dem Gremium. Demnach hätten ihn die vergangenen Tage „viel Kopfzerbrechen und manche schlaflose Nacht“ bereitet. Mit dieser Bemerkung bezog sich der 50-Jährige vor allem auf ein Schreiben der Rechtsaufsicht des Landratsamtes vom 27. Januar. Darin wurde er zum einen gerügt, weil er in verschiedenen Medien das Ergebnis der ersten nicht öffentlichen Sondersitzung am 14. Januar verkündete und folglich die Verschwiegenheitspflicht nach Sächsischer Gemeindeordnung verletzte.

Anzeige

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Röglin: Kommunalaufsicht hebelt Vier-Augen-Prinzip aus

Zum anderen argumentierte die Kreisbehörde, dass seine alleinige Unterschrift für die Beschlussvorlage des künftigen Etatplanes reiche. In den Debatten zuvor hatte Röglin allerdings auf die rasche Stellenbesetzung des neuen Fachbereichsleiters für Finanzen gedrängt, da eine erforderliche Doppelunterschrift vonnöten sei.

„Die Kommunalaufsicht ist der Auffassung, dass der Satzungsbeschluss einzig vom Oberbürgermeister eingebracht und unterzeichnet sowie das Zustandekommen des Beschlusses nicht überprüft wird“, so der Stadthauschef. Mit dieser Auffassung, fügte er an, werde die „gesamte fachliche Verantwortung für den Haushalt von jeweils 30 Millionen Euro auf meine Person übertragen und das Vier-Augen-Prinzip ausgehebelt“.

„Bürger für Wurzen“ kritisieren Röglins Entscheidung

Daher wolle er sich nach reiflicher Überlegung am 4. März zunächst mit dem Ältestenrat, also den Fraktionsvorsitzenden, zusammensetzen, um die sich daraus ergebenden Risiken zu diskutieren. Denn: „Die Last des Doppelhaushaltes mit 60 Millionen Euro liegt faktisch auf meinen Schultern und die kann ich nicht teilen“. Im Übrigen arbeitete die Stadtverwaltung diesmal gemeinsam mit externer Hilfe am 439 Seiten umfassenden Budgetpapier – nicht immer „frei von Konflikten“, so Röglin.

Bislang reagierte im Nachgang lediglich die Fraktion „Bürger für Wurzen“ (BfW) auf die vom Oberbürgermeister verordnete Zwangspause. Wie Fraktionschef Thomas Schumann mitteilte, sei die Entscheidung keineswegs nachzuvollziehen. „Für mich deutet die Terminverschiebung darauf hin, dass Herr Röglin selber nicht mit dem Haushaltsentwurf zufrieden ist.“ Deswegen versuche er, seine Verantwortung auf die Stadträte abzuwälzen.

Marko Bonew ist Bewerber für den Fachbereich Finanzen

Ferner stelle sich Schumann die Frage, „warum wir für 30 000 Euro eine externe Firma beauftragen, die dann nicht einmal den Entwurf mit ,sachlich richtig‘ gegenzeichnet“. Zuletzt widersprach der 47-Jährige noch einer Behauptung des Oberbürgermeisters, wonach die Stelle des Kämmerers unbesetzt sei. „Ich sage, die Stelle ist nicht unbesetzt. Die Stelleninhaberin ist krank!“

Unterdessen hat die aktuelle Kontroverse um die städtischen Finanzen und die zweifach gescheiterte Personalie für den Posten des Fachbereichsleiters bereits den Kreis der Stadträte verlassen, weshalb der Name des Bewerbers außerhalb des Parlaments die Runde macht. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Marko Bonew, Teamleiter bei der Commerzbank und Bruder des Leipziger Finanzbürgermeisters Torsten Bonew (CDU).

Lesen Sie dazu auch:

Geheime Sitzung des Stadtrates Wurzen hat ein Nachspiel

Wurzener Stadträte lehnen erneut Bewerber für Kämmerer-Stelle ab

Von Kai-Uwe Brandt