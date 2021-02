Wurzens Oberbürgermeister spricht Tacheless zum Haushaltstreit

Wurzen

Nicht ohne Widerspruch lassen will Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) die jüngste Aussage des Vorsitzenden der Stadtratsfraktion „Bürger für Wurzen“ (BfW), Thomas Schumann, zum aktuellen Konflikt um die Neubesetzung der Kämmerer-Stelle sowie die Verschiebung der ersten Haushaltslesung. „Wenn Herr Schumann meint, ich hätte den Tagesordnungspunkt deshalb abgesetzt, weil ich selber nicht zufrieden mit dem Haushaltentwurf bin, liegt er falsch. Das ist vollkommener Quatsch!“

Vielmehr habe sich der Stadthauschef nach der zweifachen Ablehnung des Bewerbers Marko Bonew für den Posten des Fachbereichsleiters Finanzen und der Ratstagung am 2. Dezember daran erinnert gefühlt, was ihm seinerzeit 2014 passierte. Damals erfuhr Röglin, wie er sagte, während seines Urlaubs und ohne vorherige Absprache, dass Kämmerin Uta Schwarze eine Haushaltssperre verhängt hatte. „Die CDU nutzte diesen Umstand aus und verlangte von mir, die Finanzen der Stadt offenzulegen. Ich musste mich letztlich für den Einbruch bei der Gewerbesteuer rechtfertigen und angesichts der fehlenden Einnahmen den Kopf hinhalten.“

Röglin sucht Rückendeckung

Jenen unschönen Schlagabtausch auf der politischen Bühne, der bis wenige Wochen vor seiner Wiederwahl am 7. Juni 2015 nachwirkte, möchte der Sozialdemokrat vermeiden. Und ebenso, einzig und allein die Verantwortung für den Doppelhaushalt 2021/2022 zu tragen, um später „in der Luft zerrissen zu werden“. Darauf, so der 51-Jährige weiter, habe er „schlicht und ergreifend keine Lust“. Insbesondere deshalb nicht, weil ihm momentan niemand zur Seite stehe, mit dem er über den derzeitigen Etatplan reden könne und der ihm im Ernstfall den Rücken stärke. „Allein das ist der Anlass, weshalb die erste Lesung von mir verschoben wurde. Es hat also keinesfalls etwas damit zu tun, dass mir der Haushalt nicht gefällt, wie der BfW-Fraktionsvorsitzende Schumann behauptet.“ Ein kommunales Budget von jährlich etwas über 30 Millionen Euro berge stets gewisse Risiken, die Röglin zufolge auch das Parlament mittragen sollte. Darüber wolle er letztlich mit dem Ältestenrat zur Sitzung am 4. März reden. Zumal, fügte er an, „gerade in der jetzigen Corona-Situation die Gefahr von Ausfällen latent vorhanden ist“.

BfW-Fraktion unter Beschuss

Mittlerweile schürt der Meinungsstreit innerhalb der Abgeordnetenreihen sogar schon die Gerüchteküche und treibt seltsame Blüten. Demnach habe ein Ratsmitglied gegenüber Dritten behauptet, dass die unabhängige Wählervereinigung nur deswegen die Neubesetzung der Stelle des Fachbereichsleiters kategorisch ablehne, weil angeblich ein BfW-Mitglied auf der Kandidatenliste gestanden hätte. „Diese ist eine Lüge und nur darauf gerichtet, unsere Fraktion zu diskreditieren“, teilte Schumann mit und reagierte sofort im sozialen Netzwerk auf die Falschaussage. Zitat: „Die Namen der acht Bewerber waren unserer Fraktion und den anderen Stadträten zu keiner Zeit bekannt. Daher weise ich die Anschuldigungen klar zurück.“ Auf Nachfrage versicherte er, dass niemand aus dem BfW-Umfeld an der Ausschreibung beteiligt gewesen sei.

Inwieweit Oberbürgermeister Röglin den Ältestenrat mehrheitlich von seinen Argumenten überzeugen kann, wird sich frühestens am 4. März zeigen. Falls daraufhin eine Einigung zustande kommt, findet die Haushaltsdebatte zur nächsten öffentlichen Stadtratssitzung am 16. März statt.

Von Kai-Uwe Brandt