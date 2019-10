Wurzens Retter erhalten Verstärkung: Teddys für Kinder in Not

Wurzen

Er spendet Trost, wenn die Not am größten ist: Im Namen der Bewohner der Kleegasse überreichte Thomas Schumann den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wurzen und den Rettungskräften des DRK Muldental 100 Teddybären, die Kindern im Ernstfall helfen sollen, negative Erlebnisse wie Unfälle oder Verletzungen für den Moment zu verdrängen und eine Traumatisierung zu verhindern.

Bewohner der Kleegasse spenden für die Aktion

„In vielen Orten fahren die Plüschtiere bereits in den Streifenwagen der Polizei, in Feuerwehrfahrzeugen oder Ambulanzen mit. Und jetzt auch in Wurzen“, berichtet Schumann, der nicht nur das Nachbarschaftsfest in der Kleegasse organisierte, sondern sich zugleich als ehrenamtlicher Botschafter für die Deutschen Teddy-Stiftung einsetzt. In dieser Funktion bat er die Gäste der Feier anlässlich des 25-jährigen Wohngebietsjubiläums um finanzielle Unterstützung. Den Rest der Summe rundete er schließlich aus eigener Tasche auf. So kamen alles in allem 100 Teddys zusammen, die die Floriansjünger und Sanitäter in Zukunft bei ihren Einsätzen begleiten.

Der kleine Trostspender fährt jetzt bei den Einsätzen des DRK-Rettungsdienstes und der Wurzener Feuerwehr immer mit. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Also ich finde die Aktion super“, sagt Jens Zschiesche, Geschäftsführer der DRK-Rettungsdienst, Krankentransport und Hilfsdienste im Muldental GmbH. Die Tochtergesellschaft des DRK verfügt über fünf Rettungstransport-, zwei Notarzteinsatz- und fünf Krankentransportwagen. Der 48-Jährige kennt nur allzu genau Situationen, in denen Kinder betroffen sind. „Solche Ereignisse vergessen wir Helfer nie.“

Ortswehrleiter Tim Rasser .: Eine wirklich tolle Sache

Erfreut über die kleinen Seelentröster zeigt sich ebenso Tim Rasser. „Mir wäre es natürlich lieber, wir bräuchten die Teddys nicht“, betont der 36-jährige Ortswehrleiter. Dass aber nunmehr 25 Stoffbären jedes Mal im Alarmfall mit ausrücken, sei eine wirklich tolle Sache. „Da die Kameraden bei ihren Einsätzen keineswegs so oft wie der Rettungsdienst mit Kindern konfrontiert werden, geht das Gros unserer Spende an das DRK“, fügt Initiator Schumann an.

Botschafter der Stiftung, die sich am 28. September 1998 in Bensersiel, einem Ortsteil der Stadt Esens (Ostfriesland) gründete, wurde der 46-jährige Wurzener im August dieses Jahres und das eher durch Zufall. Denn bei der Suche nach einer Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und zu spenden, stieß er auf die Gemeinschaft und begeisterte sich für deren Ziele. „Da es in unserer Region noch keinen Botschafter gibt, fragten sie mich, ob ich das machen könnte.“ Schumann ließ sich nicht zweimal bitten.

Von Kai-Uwe Brandt