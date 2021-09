Wurzens Ruderer im Glück: Freistaat fördert Bau einer neuen Bootshalle

Wurzen/Dresden

Für Simone und Harald Dögnitz hat sich die Fahrt nach Dresden gelohnt. Denn jetzt kann es endlich losgehen. In den Händen halten die Vorsitzende der Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb und ihr Vize die Zusage des Freistaates Sachsen über 270 000 Euro für den Bau einer neuen Bootshalle in Schmölen. Innen- und Sportminister Roland Wöller (CDU) überreichte ihnen im Beisein der beiden Bürgermeister von Wurzen und Bennewitz, Jörg Röglin (SPD) und Bernd Laqua (parteilos), sowie der CDU-Landtagsabgeordneten Kay Ritter und Georg-Ludwig von Breitenbuch den lang ersehnten Fördermittelbescheid.

„Natürlich freuen wir uns sehr und danken insbesondere den Wurzener Stadträten. Mit ihrer Zustimmung, das Geld für die Bootslagerhalle zu genehmigen, haben sie eine wichtige Entscheidung für den Erhalt des Rudersports getroffen“, so Harald Dögnitz. Alles in allem beträgt die Gesamtinvestition zur Errichtung des Gebäudes etwas über 630 000 Euro. Wurzen steuert 300 000 Euro aus der Stadtkasse zu, während der Zuschuss des Landes aus dem Programm der investiven Sportförderung fließt.

Hallenprojekt zog sich über acht Jahre hin

„Sport, wie das Rudern, schafft nicht nur einen Ausgleich zum Alltag, sondern verbindet auch Körper und Geist sowie die Menschen im Sportvereinsleben“, sagte Minister Wöller anlässlich des Termins in seinem Büro. Allein im Doppelhaushalt des Freistaates stehen immerhin aktuell rund 114 Millionen Euro für den Breitensport zur Verfügung, wovon der Landessportbund Sachsen per Zuwendungsvertrag 52 Millionen Euro erhält.

Zuschuss von Freistaat: Aus den Händen von Minister Roland Wöller (3.v.r) erhielt Simone Dögnitz, Vorsitzende der Wurzener Rudervereinigung Schwarz-Gelb, einen Fördermittelbescheid über 270 000 Euro für die Errichtung einer neuen Bootshalle in Schmölen. Ebenfalls mit nach Dresden reisten Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin, Vereinsvize Harald Dögnitz, Bernd Laqua, Bürgermeister von Bennewitz, sowie die CDU-Landtagsabgeordneten Kay Ritter und Georg-Ludwig von Breitenbuch (v.l.). Quelle: privat

Simone und Harald Dögnitz, die seit 2006 den Verein mit über 100 Mitgliedern leiten, atmeten nach der Dresdener Stippvisite sichtlich auf und das aus gutem Grund. „Das Bestreben in Schmölen eine neue Bootshalle zu bauen, zog sich leider von 2012 bis heute hin. Der Weg bis hierher war mit vielen Hürden und widrigen Umständen gespickt“, rief Harald Dögnitz in Erinnerung. Doch alte Geschichten möchte er angesichts des Schlusspunktes nicht aufwärmen. Letztlich zähle der Erfolg. „Und wir sind am Ziel!“

Bootstaufe durch den Rotary Club zum Vereinsfest

Nach den zwei Muldehochwassern 2002 und 2013, die großen Schaden anrichteten, sei nunmehr die einzige richtige Entscheidung gefallen, den Rudersport im Schmölener Bootshaus zu konzentrieren, betonte der 62-Jährige. Zwei Vereinsobjekte, darunter das Bootshaus am gegenüberliegenden Flussufer, zu unterhalten, konnten und wollten sich weder der Verein noch die Wurzener Stadtverwaltung leisten. Insofern legte die Gemeinschaft den Fokus auf das Ende der 70er-Jahre errichtete Domizil im Bennewitzer Ortsteil.

„Der stetige Mitgliederzuwachs der vergangenen Jahre sowie unsere sportlichen Erfolge bestätigen, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben.“ Um eben daran anzuschließen, benötigten die Freizeitsportler eine neue Halle als Lagerfläche für das umfangreiche und teure Material. „Viele der Boote sind auch durch Sponsorengelder finanziert.“ So spendete erst im Juli des Jahres der Rotary Club Wurzen 8500 Euro für die Nachwuchsarbeit. Zum Vereinsfest am vergangenen Wochenende wurde der schmucke Ruder-Einer durch die beiden Clubmitglieder Matthias Jeromin und Jörg Bachmann auf den Namen „Rotary“ getauft.

Zum Vereinsfest vollzogen Matthias Jeromin (vorn l.) und Jörg Bachmann (r.) vom Rotary Club Wurzen die Bootstaufe. Bereits Anfang Juli hatte die Gemeinschaft den Ruderern 8500 Euro für die Nachwuchsarbeit überreicht. Mit dem Geld wurde der schmucke Einer gekauft, der jetzt den Namen „Rotary" trägt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

In diesem Zusammenhang sprach Simone Dögnitz auch über die große Hilfsbereitschaft der Wurzener Ruderer für die Opfer des Juli-Hochwassers in Rheinland-Pfalz. Sie trugen 500 Euro zusammen, die der Verein um 150 Euro aufstockte. Gemeinsam mit dem Betrag, den der Rotary Club Wurzen mit seinen Partnerclubs aus Leipzig sammelte, können etwas über 17 000 Euro überwiesen werden. „Diese Summe erhält der Rotary Club Bad Neuenahr-Ahrweiler, um das Geld gezielt dort einzusetzen, wo es momentan dringend nötig ist“, sagte Bachmann.

Start für Bau der Lagerhalle ist im Frühjahr 2022

Zuletzt verwies Harald Dögnitz, der am 1. Oktober 2022 sein 50-jähriges Vereinsjubiläum begeht, noch einmal auf die gesicherte Finanzierung für das anstehende Vorhaben. „Mit dem Hallenneubau in Schmölen wird auf lange Sicht ein Stück Zukunft der Rudersporttradition gesichert. 1889 wurde das erste Boot am Wurzener Mühlgraben zu Wasser gelassen. Viele folgten bis heute, und viele mehr sollen die Mulde weiterhin befahren.“

Mit dem Start der Arbeiten für die neue Bootslagerhalle rechnet die Vereinsspitze nach der Ausschreibung und Vergabe der Leistungen im Frühjahr 2022. Begleitet wird das Projekt vom Wurzener Planungsbüro Hagen Weidemüller, welches ebenfalls die Baubetreuung übernimmt.

Lesen Sie dazu auch:

Bootslager für Wurzener Ruderer rückt näher

Rotary Club Wurzen: Dickes Geschenk für Ruderclub beim Präsidentenabschied

Von Kai-Uwe Brandt