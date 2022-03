Wurzens Schulen im Zugzwang: Dresden fordert Verkehrsgärten

Wurzen

Wurzen mit seinen gut 16000 Einwohnern gilt deutschlandweit als Hochburg der Laubenpieper. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist die Dichte an Parzellen nirgendwo höher, weiß Frank Lichtenberger, Präsident von 4500 organisierten Kleingärtnern im Muldental. Wenn es nach ihm ginge, könnte die Sparte „Ost“ neben 300 Gärten schon sehr bald einen Verkehrsgarten bekommen.

Obwohl jeder fünfte Wurzener direkt oder indirekt einen grünen Daumen beweise, gebe es auch bei ihm Leerstand, sagt Lothar Kohlschmidt. Der Vorsitzende des Kleingartenvereins „Ost“ hat eine Idee: „Auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern könnten acht verlassene Lauben verschwinden und Platz für den Verkehrsgarten schaffen.“ Das Areal müsste asphaltiert und mit Markierungen sowie Schildern versehen werden.

Suche nach geeignetem Übungsplatz

Ein Vorschlag, der laut Jürgen Lindner vom Präsidium des Muldentaler Kleingärtnerverbands aktuell an Fahrt aufgenommen habe. Wer wüsste das besser als Marlen Keller, Direktorin der Ringelnatz-Grundschule, und ihre Amtskollegin Heike Bohne von der Schule „An der Sternwarte“. Wie alle betroffenen Schulleiter suchen auch sie für ihre Kinder händeringend nach einer geeigneten Örtlichkeit für die Fahrradausbildung.

Die Oschatzer Joel (l.) und Leon, beide sieben Jahre, lernen Fahrradfahren. Quelle: Kristin Engel

Thomas Schorn ist Schulassistent an der Diesterweg-Grundschule. Am Mittwoch organisierte er eine Begehung vor Ort, brachte Vertreter aus Schulen, Politik und Gartenverein zusammen. „Laut Verwaltungsvorschrift von Kultus- und Innenministerium sind Straßen für die Verkehrserziehung künftig tabu. Fortan müssen separate Übungsplätze vorgehalten werden.“ Das Areal im Kleingarten würde sich anbieten, findet Schorn.

Koordinator: Die Zeit drängt

Ähnlich sieht es Heike Kempe, Leiterin der Diesterweg-Schule: Innerhalb des Sachunterrichts in Klasse 4 stehe die Radfahrausbildung auf dem Lehrplan. Anfangs habe man auf Schulhöfen trainiert, zuletzt im öffentlichen Verkehr nahe der ehemaligen Kaufhalle „Am Steinhof“. Sie befürworte den Verkehrsgarten in der Sparte, so Kempe. Die Toiletten im benachbarten Gymnasium könnten mit genutzt werden, verspricht Schulleiterin Marina Schwarzbach.

So ähnlich könnte es aussehen: Die Fahrradschule in der Alfred-Kästner-Grundschule in Leipzig-Lindenthal. Quelle: André Kempner

Die Zeit dränge, betont Thomas Schorn: „Corona-bedingt musste das Training bereits zwei Jahre ausfallen.“ Es sei nicht nur lebensnotwendig, dass die Kinder schwimmen lernten, sie müssten sich auch mit dem Rad von A nach B bewegen können. Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) kann dem nur zustimmen, wenngleich er keinen Hehl daraus macht, dass ihn die Aufforderung aus Dresden regelrecht überfahren habe.

Kritik an der Staatsregierung

„Es grenzt an Unverschämtheit, diese Verkehrsgärten den Kommunen aufzubrummen.“ Man rede hier nicht über drei Mark vierzig, sondern über eine Investitionssumme von geschätzten 250000 Euro. Das funktioniere nicht von jetzt auf gleich. Land müsse umgewidmet, ein Bebauungsplan erstellt werden. Dennoch verspricht er, die Sache in Angriff zu nehmen. Seiner Meinung nach müsse das Projekt jedoch größer gedacht werden.

Oberbürgermeister Jörg Röglin macht sich in der Kleingartenanlage selbst ein Bild von dem, was möglich ist. Quelle: Haig Latchinian

Auch Landrat Henry Graichen (CDU) sieht das so: „Der Verkehrsgarten sollte von allen vier Kommunen des Wurzener Landes gemeinsam vorangetrieben werden.“ Möglicherweise könnten sich weitere Orte an dem Vorhaben beteiligen. Der Transporter mit den Rädern könne bequem bis ran fahren. Am benachbarten Gymnasium halte zudem der Bus. Die Auslastung des Verkehrsgartens müsse die Kosten rechtfertigen, so Graichen.

Pestalozzi-Schule auch interessiert

Derzeit gibt es im Wurzener Land zwölf vierte Klassen. Die Radausbildung von Polizei und Verkehrswacht dauert zwei bis drei Tage pro Gruppe. Nach LVZ-Informationen veranstaltet aber auch die Wurzener Pestalozzi-Oberschule ähnliche Projekte. So kommt der ADAC in die Schule, um mit den Fünftklässlern praktisch zu üben. Direktor Steffen Rößler: „Auch wir könnten den Verkehrsgarten mit nutzen.“

Lothar Kohlschmidt ist Vorsitzender des Wurzener Kleingartenvereins „Ost“. Er steht vor einer verlassenen Laube, die zugunsten des Verkehrsgartens weichen würde. Quelle: Haig Latchinian

Bliebe noch die Frage der Finanzierung: „Weil das Anliegen so wichtig ist, könnte ich mir vorstellen, dass sich auch Bürger beteiligen. Mit möglichst viel Eigeninitiative würden wir es für weniger Geld wuppen. Ich habe bereits mit Baufirmen gesprochen“, sagt Koordinator Thomas Schorn. Zunächst müssten jedoch alle verfügbaren Fördertöpfe durchleuchtet werden, sind sich Bürgermeister und Landrat einig.

In diesem Zusammenhang will Frank Lichtenberger, Chef der Kleingärtner im Muldental, nicht unerwähnt lassen, dass in der Anlage mit ihren Nutzungen „bunt durch den Gemüsegarten“ schon jetzt manche Blütenträume reiften. „Wir arbeiten mit der Tafel zusammen, beschäftigen Langzeitarbeitslose und planen einen Bienengarten für Kinder mit Handicap. Da wäre der Verkehrsgarten die ideale Ergänzung.“

Von Haig Latchinian