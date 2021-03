Wurzens Segel soll nachts schon bald wieder leuchten

Wurzen

Die mit Licht gefluteten Mühlentürme, das angestrahlte Schloss, die leuchtende Turmuhr von St. Wenceslai – Wurzen hat auch in der Nacht seine ganz eigene Skyline. Und da reden wir noch nicht über die zur Weihnachtszeit brennenden Kerzen auf der Filzfabrik. Um so trauriger empfinden derzeit nicht wenige Lokalpatrioten, dass das futuristisch anmutende und sonst ambitioniert illuminierte „Segel“ der Muldebrücke seit Wochen zappenduster bleibt.

Die rot geränderte Stahlkonstruktion ist 75 Meter lang. Die Segelspitze liegt 13,5 Meter über der Fahrbahn. Seit 1. September 2007 wird das Zügelgurtfachwerk nachts durch 14 Strahler á 70 Watt in Szene gesetzt. Doch Jahr für Jahr fiel Strahler um Strahler aus. Michael Zerbs von der Stadtverwaltung Wurzen bedauert das, betont aber, nie untätig gewesen zu sein: „Wir waren zuletzt in intensiven Gesprächen mit diversen Anbietern, was an Technik möglich ist.“

Preiswerteste Variante fällt aus

Die billigste Lösung wäre, das Segel aus der Ferne anzustrahlen, so Zerbs. Da es sich jedoch um eine viel befahrene, vierspurige Bundesstraße handele und eine Blendwirkung nicht ausgeschlossen werden könne, erübrige sich diese Variante. „Wir werden also die einzelnen Strahler im Fachwerk erneuern und auf LED umrüsten.“ Man habe das Problem auf dem Schirm, wolle aber warten, bis der Freistaat die Fahrbahn saniert, um sich eigene Kosten für Sperrung und Umleitung zu sparen.

Die Muldebrücke bei Wurzen mit ihrem schicken Zügelgurt. Quelle: Frank Schmidt

Baustart für die 500 Meter lange Brücke war im September 2004. Damals stieg Ministerpräsident Georg Milbradt höchstselbst in den Bagger. 8000 Kubikmeter Erde mussten in der Folge geschaufelt werden. Mehr als 40 Firmen und Ingenieurbüros waren beteiligt. Die stolze Rechnung in Höhe von rund 14 Millionen Euro zahlte zu 90 Prozent der Bund. Zehn Prozent steuerte das Land bei. Wurzen und Bennewitz finanzierten Rad- und Gehwege sowie die Beleuchtung.

Neue Lichttechnik für Fuß- und Radweg

Die 26 zum Segel passenden „sportlich“ geneigten Lichtmasten des Bürgersteiges seien bereits auf sparsame Leuchttechnik umgestellt worden, heißt es aus dem Wurzener Rathaus. Laut Bauhofchef Axel Bitterlich flossen inklusive Manpower rund 4000 Euro in das Projekt. Was die Strahler am Segel betrifft, werde es noch in diesem Monat einen Test geben, die neuen Leuchten genau dort zu montieren, wo sich im Moment noch die alten befinden, ergänzt Stadtplaner Zerbs.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alt-Bürgermeister Jürgen Schmidt begrüßt das. Der preisgekrönte Brückenneubau, der damals nötig wurde, nachdem das Vorgängermodell bei der Flut 2002 stark beschädigt wurde, liegt ihm am Herzen: „Ich kann mich noch gut an unser nächtliches Lichterfest erinnern. Zusammen mit Bennewitz feierten wir es bei freiem Eintritt im benachbarten Bad. Erst gab es ein Feuerwerk, dann legten wir den Schalter um und bestaunten erstmals die beleuchtete Brücke.“

Dresden kündigt Brücken-Instandsetzung an

Nach LVZ-Recherchen dürfte das imposante Segel schon bald wieder angestrahlt werden. Auf Anfrage beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr teilte dessen Sprecher Franz Grossmann in Dresden mit, dass die Instandsetzungsarbeiten an Mulde- und Vorlandbrücken ab April/Mai terminiert seien. „Das Vorgehen bezüglich der Beleuchtung ist mit der Stadt einvernehmlich abgestimmt.“ Auf dass es schon bald heißt: Licht aus, Spot an.

Von Haig Latchinian