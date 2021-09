Wurzens Solarpark wird zur Heimat von 20 Bienenvölkern

Wurzen

Das kommunale Unternehmen Wurzener Land-Werke Energie GmbH setzt auf eine grüne Zukunft. Und das nicht nur bei der Stromversorgung. Denn mittlerweile siedeln zwanzig Bienenvölker auf dem Gelände des Solarparkes „Kaserne Wurzen“.

Die Idee zur Nutzung des Geländes an der Eilenburger Straße stammt von zwei Hobbyimkern aus dem Wurzener Land, teilte die Gesellschaft mit. Auf der Suche nach einem geeigneten und sicheren Standort stießen sie auf den Solarpark. Schließlich bietet das 5,4 Hektar großen Karree ideale Bedingungen für die emsigen Insekten.

Ansiedlung der Bienen ist ein Gewinn für beide Seiten

Die unberührte Blühwiese erstreckt sich über die gesamte Anlage und wird nur zweimal im Jahr gemäht. Dadurch können sich Wildkräuter und Wildblumen ungehindert entwickeln. Laut Geschäftsführer Norbert Vornehm sei das Areal zudem mit einem drei Meter hohen Zaun begrenzt, sodass die Bienenstöcke vor Diebstahl oder Vandalismus geschützt sind.

Das fleißige Lieschen: Honigbienen sind die wichtigsten Bestäuber und somit unentbehrlich für die Landwirtschaft.. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Vom Vorschlag der Hobbyimker zeigte sich die Wurzener Land-Werke Energie GmbH von Beginn an begeistert. „Die Ansiedelung der Bienen ist immerhin ein Gewinn für beide Seiten. Viel bedeutender aber ist jedoch ihr Beitrag zum Naturschutz und dem Erhalt der Artenvielfalt“, sagte Vornehm. Schließlich gehöre die Biene zu den wichtigsten Nutztieren Deutschlands, sei allerdings stark gefährdet, fügte er an. „Daher freut es uns ganz besonders, mit dem Solarpark – über die nachhaltige Stromerzeugung hinaus – noch mehr für die Umwelt leisten zu können.“

Den ersten Solarpark-Honig soll es 2022 geben

Bis der erste Honig die Gläser füllt, muss sich das Unternehmen indes noch etwas gedulden, da der Erntezeitpunkt für die Sommertracht in der zweiten Julihälfte liegt. Der Begriff Sommertracht bezeichnet den Honig, der während der Sommermonate von den Honigbienen zusammengetragen wird. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Pollen und Nektar von Linde, Phacelia und Sonnenblume. Insofern werde es erst im Frühjahr 2022 den ersten Solarpark-Honig geben, informierte Vornehm.

Der Solarpark an der Eilenburger Straße wurde am 31. August 2012 offiziell in Betrieb genommen und seinerzeit von der Wärmeversorgung Wurzen GmbH, dem Vorgänger der Wurzener Land-Werke Energie GmbH, für 3,3 Millionen Euro errichtet. Die Anlage verfügt über 10 322 Module, die auf eine Fläche von 1,7 Hektar einnehmen. Bei Spitzenleistung können sie 2,5 Megawatt Strom erzeugen, das entspricht einer Versorgung von circa 800 Haushalten.

Unternehmen geht neue Wege bei der Stromerzeugung

Dass sich die jüngste Tochter der kommunalen Holding Wurzener Land-Werke GmbH, deren Gesellschafter die vier Kommunen Wurzen, Bennewitz, Lossatal sowie Thallwitz sind, momentan im Umbruch befindet und neue Wege bei der Erzeugung und Versorgung von Strom gehen will, kündigte Geschäftsführer Vornehm bereits vor einigen Wochen an.

Unter anderem plant der Versorger für seine Blockheizkraftwerke den Umstieg vom fossilen Brennstoff Erdgas auf Biogas oder Hackschnitzel. Darüber hinaus stehen Veränderungen des in den Neunzigerjahren erbauten Heizkraftwerkes in der Liscowstraße an, da es nicht mehr den heutigen Erfordernissen entspricht.

Von Kai-Uwe Brandt