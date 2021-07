Wurzens Stadtwald liegt Wolfgang Kühns am Herzen

Grimma/Bennewitz

Was bleibt, wenn ein Forstmann in Rente geht? Der Wald. Selbstredend trifft das auf Wolfgang Kühns zu, der für mehr als vier Jahrzehnte den Wald zu Berufung und Beruf machte – erst im Muldental um Grimma, später in der Leitungsetage des Sachsenforstbezirks Leipzig. Stürme, Dürre und Borkenkäfer haben am Ende von Kühns Dienstzeit dem Wald große Wunden geschlagen. Besser gestellt ist es da um den Neuen Wurzener Stadtwald, mit dem sich der 65-Jährige auf besondere Weise verbunden fühlt.

Bäume wachsen sehen fasziniert

Die Bäume in den Himmel wachsen sehen konnte Wolfgang Kühns schon als Steppke. Er wuchs auf auf einem Hof in der Nähe von Wurzen, eingerahmt von Wald, Feld, Wasser. „Ich habe als Fünf-, Sechsjähriger Ausflüge unternommen in den Wald. Wenn das meine Eltern gewusst hätten...“ Blickt er darauf zurück und auf all die Wälder, mit denen er seit dem Studium an der Technischen Universität Dresden zu tun hatte, muss er konstatieren: „Selbst in einem doch kurzen Försterleben ist es beeindruckend, dass Aufwachsen von Forstkulturen zu Waldflächen mitzuerleben, die am Ende der Dienstzeit dann fast 50 Jahre sein können.“

Eine Aufforstungsfläche wird begutachtet: Der Waldumbau war für Wolfgang Kühns (vorn) eine wichtige Aufgabe. Quelle: Sachsenforst

„Bräute“ erzielten Spitzenpreise

Zu Beginn seiner Laufbahn Anfang der achtziger Jahre war es verheerender Schneebruch, der dem Wald zusetzte. Noch Student, organisierte er Einsätze, und mit den Stürmen Friederike, Herwart und Co. schließt sich der Bogen in bedrückender Weise. „In all den Jahren dazwischen blieb ich dem Muldental treu“, sagt er. In der DDR war er Abteilungsleiter für Holzeinschlag und -vermarktung, nach der Wende Leiter des wieder gegründeten Sächsischen Forstamtes Naunhof, später in Grimma umbenannt, ab 2006 zuständig für den Landeswald im gesamten Forstbezirk Leipzig. Als Kenner des Laubholzes organisierte er dessen Verkauf, unter anderem auf Auktionen, auf denen die Leipziger Region einige sogenannte „Bräute“ hatte, also Stämme, die den Spitzenpreise erzielten. Kühns Lieblings-Baumart sind die Eichen, vor allem um dessen Saatgut-Gewinnung er sich bemühte, „wichtig für unseren weiteren Waldumbau hin zu Laubmischwald, der mit dem Klimawandel besser zurechtkommt“.

Stadtwald aufgeforstet, Wanderhütten gesetzt

Mit dem Neuen Stadtwald Wurzen „hat sich Wolfgang Kühns ein kleines Denkmal gesetzt“, sagte Forstdirektor Andreas Padberg bei der Verabschiedung. Dass ab 1999 auf dem Armee-Areal am nordöstlichen Stadtrand auf 100 Hektar Wald heranwachsen, sei auch dessen Verdienst; er habe maßgeblich beratend mitgewirkt. Und etwas Zweites werde von vielen Ausflüglern sehr geschätzt: zahlreiche Wanderhütten, die auf Kühns‘ Initiative unter anderem im Klosterholz, im Naunhofer Wald, im Planitz, Colditzer Forst und Wermsdorfer Wald aufgestellt wurden, manchmal auch „versehen mit ideenreichen Schnitzereien“.

Mit dem Wartburg auf Organisations-Tour

Prägend für Kühns war Edgar Gottermeier, als Oberförster von Colditz eine Koryphäe. Von ihm erbte er auch seinen ersten Dienstwagen, einen Wartburg, Baujahr 1955 genau wie er, mit dem er häufiger liegenblieb, wenn er auf Tour war, um – wie es Usus war in der kleineren deutschen Republik - Ersatzteile für Motorsägen oder den Maschinenpark zu organisieren und zu verteilen. Zu den ersten Aufgaben des Uni-Absolventen gehörten die Beschaffung eines Pferds für die Rückung von Stämmen. Und bei seiner Premiere im Waldbranddienst brannte es tatsächlich: ein Großfeuer auf sechs Hektar im Planitzwald, ausgelöst durch abgedriftete Geschosse der Roten Armee.

Zeit für die Enkel und fürs Angeln

„Jetzt habe ich mehr Zeit für meine Frau, die in all den Jahren oft zurückstecken musste, und für die Enkel“, sagt Wolfgang Kühns, der in Schmölen bei Wurzen zu Hause ist. Urlaub in Mecklenburg soll nun mehrmals im Jahr möglich sein. Der Wald aber bleibt – als Steckenpferd für den Waldbesitzer. Die Jagd, die seit Jahren zu kurz kam, soll wieder nach vorn rücken – und ein im Gegensatz dazu ganz stilles Hobby inmitten der Natur: das Angeln.

Von Ekkehard Schulreich