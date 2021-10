Wurzen

Paukenschlag zur Jahreshauptversammlung: „Ich habe fertig“ – mit den Worten aus der legendären Wutrede des ehemaligen Bayerntrainers Giovanni Trapattoni beendete jetzt Jürgen Jahn seine kurze Interimszeit als Stadtwehrleiter in der Aula des Lichtwergymnasiums. Dass der Oberbrandmeister aufgrund der familiären Situation sowie der neuen beruflichen Perspektive sein Ehrenamt niederlegen würde, hatten einige geahnt, die wenigsten der anwesenden Kameraden aber rechneten damit.

Einen Nachfolger wird es zunächst nicht geben. Denn obwohl in der Einladung noch die Wahl eines Stadtwehrleiters am selben Abend vorgesehen war, wurde der Tagesordnungspunkt 14 gleich zu Beginn abgesetzt. Es mangelte an Bewerbern. Insofern bleibt Jahns Stuhl also vorerst verwaist.

Stadtwehrleiter erhielt keine Hilfe aus dem Stadthaus

„Ich bedauere den persönlichen Schritt sehr“, sagte der 36-Jährige auf Anfrage. Aber gerade in der schwierigen Coronazeit, die ebenfalls nicht ohne Einschränkungen für die Kameradinnen und Kameraden blieb, fühlte er sich größtenteils allein gelassen. „Es hieß immer nur, der Stadtwehrleiter solle entscheiden, wann und mit welchen Auflagen zusätzlich zu den allgemein gültigen Bestimmungen der praktische Dienst wieder stattfinden kann.“ Spätestens beim Erarbeiten eines Hygienekonzeptes kam Jahn an seine Grenzen. Daher wandte er sich an Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) und an die Stadtverwaltung. „Leider habe ich dort keine Hilfe erhalten.“ Darüber hinaus sah er nicht ein, „in meiner Freizeit ein komplettes Hygienekonzept für das ganze Feuerwehrgeschehen zur erarbeiten und allein Festlegungen zu treffen“.

Jahn beklagt die „zähen Verwaltungsstrukturen“

Insbesondere beklagte Jahn die „zähen Verwaltungsstrukturen“ in der Kommune. Zum Beispiel musste die Ausbildung während der Pandemie digital durchgeführt werden, fügte er an. „Unsere Wünsche an das Stadthaus, für ein ordentliches Programm zu sorgen, stießen lange auf taube Ohren. Und der Ersatz erwies sich später als viel zu störanfällig.“

Doch wie geht es nun weiter, nachdem Jürgen Jahn die Reißleine gezogen hat? „Die Stadt und die Leitung der Stadtfeuerwehr müssen dringend Gespräche führen, um die Vakanz schnellstens zu beenden“, empfiehlt Thilo Bergt, stellvertretender Kreisbrandmeister für den Inspektionsbereich Wurzen. Der 56-Jährige weiß um die akuten Probleme. „Wurzen ist keineswegs ein Einzelfall im Landkreis.“ Aus seiner Sicht brauche es auch seitens des Gesetzgebers endlich eine Entlastung für die Führungsposition bei den freiwilligen Feuerwehren, da die Aufgaben an das Ehrenamt stetig wachsen. „Es gilt Bürokratie ab- und nicht aufzubauen!“

Vize-Kreisbrandmeister fordert offene Gespräche ein

Letztlich, so Bergt, sei der Stadtwehrleiter das Bindeglied zwischen der Kommune und den jeweiligen Ortswehren. Wenn dieser direkte Draht fehle, gingen womöglich wichtige Informationen unter. Allerdings, betont der Vize-Kreisbrandmeister, brauche es in Zukunft eine offene und ehrliche Kommunikation und gegebenenfalls auch das Verständnis, dass nicht alle Forderungen sofort und gleich umsetzbar sind.

Zu 170 Einsätzen im Stadtgebiet rückten die Kameradinnen und Kameraden im Vorjahr aus. Allein 43 Brände mussten gelöscht werden, darunter zwei Großbrände. Quelle: Archiv

Die Wurzener Stadtwehr besteht übrigens aus sechs Ortswehren mit 132 Kameradinnen und Kameraden. Wie Jürgen Jahn zur Jahreshauptversammlung mitteilte, konnte im Vorjahr erneut ein Anstieg beim Nachwuchs verzeichnet werden – von 72 (2019) auf mittlerweile 80 Kinder. Kritische Worte verlor der scheidende Stadtwehrleiter über die Leistungsfähigkeit der Wehren, die nicht mehr in vollem Umfang gegeben seien. Die größte Sorge bereite vor allem die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr Wurzen. Immer öfter stünden nicht alle Fahrzeuge und Positionen in ausreichender Anzahl zur Verfügung, sodass weitere Ortswehren nachalarmiert werden müssen.

Gerätehaus Burkartshain ist im desolaten Zustand

Alles in allem wurden die Rettungskräfte im Vorjahr zu 170 Einsätzen, darunter 43 Bränden und 77 technische Hilfeleistungen, gerufen. Damit fielen knapp 1800 Einsatzstunden an. Vor allem der große Flächenbrand zwischen Wurzen und Lüptitz im unwegsamen Steinbruchgelände blieb den Kameraden in Erinnerung. Unvergessen, so Jahn, sei ebenfalls die Amtshilfe beim schweren Waldbrand in Beilrode, Landkreis Nordsachsen.

Zuletzt fand in der 2020er-Bilanz der Stadtfeuerwehr der bauliche Zustand der Gerätehäuser Erwähnung. Demnach benötigt der Standort in Burkartshain dringend eine Finanzspritze, da sich das Gebäude schon seit Jahren in einem desolaten Zustand befindet. Größere Reparaturen mahnten die Kameraden überdies für die Wurzener Wache in der Lüptitzer Straße an.

Zumindest in Sachen eines hauptamtlichen Gerätewartes hat das Warten ein Ende. Jene Forderung machte bereits Jahns Vorgänger, Michel Uischner, auf und sprach deswegen vor über zweieinhalb Jahren im Finanz- und Verwaltungsausschuss des Stadtrates vor. Jetzt endlich ist es so weit, verkündete Jahn. Nachdem die Stelle ausgeschrieben wurde, gibt es nunmehr im Oktober die Gespräche mit den Bewerbern.

Von Kai-Uwe Brandt