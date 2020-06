Wurzens katholischer Pfarrer Uwe Peukert verabschiedet sich nach Kamenz

Wurzen/Muldental

Als er am Vorabend des Tages der Sachsen an seiner neuen Wirkungsstätte Wurzen eintraf, hatte seine Gemeinde rund 1000 Mitglieder. Fünf Jahre später, am Vortag seines Umzuges nach Kamenz, zählt die Pfarrei etwa doppelt so viele „Schäfchen“. In Zeiten bundesweit grassierender Kirchenaustritte ein toller Schnitt für den scheidenden Pfarrer – Aufgabe übererfüllt, möchte man meinen. Uwe Peukert weiß, dass das nur von der Papierform her stimmt.

In seine Amtszeit fiel die nicht gerade reibungslose Strukturdebatte über die Zukunft der katholischen Kirche im Muldental. Die bislang selbstständigen Gemeinden Wurzen und Grimma vereinigten sich am 5. Mai 2019 zur neu gegründeten Pfarrei „ St. Franziskus“. Nach eigenen Angaben sei er in der ganzen Zeit massiv in Verwaltungsfragen eingebunden gewesen, so der 55-Jährige. Da er sich eher als Seelsorger denn als Manager begreift, mache er nun den Platz frei.

Anzeige

Neue Aufgabe in Kamenz

„Von Ringelnatz zu Lessing“, sagt Peukert mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Einerseits freue er sich auf seine neue Aufgabe in Kamenz, andererseits lasse er im Muldental liebgewordene Menschen zurück. Sein Nachname Peukert stamme aus dem Schlesischen und bedeute so viel wie Paukenschläger, holt er bei seiner Verabschiedung aus: „Ich habe nur eine Klangschale dabei – hoffe, dass meine Zeit hier in Wurzen trotzdem etwas nachhallt.“

Weitere LVZ+ Artikel

Dabei schlug er noch im Dezember eine der neuen Glocken für die Herz-Jesu-Kirche mit dem Gummihammer an. 25.000 Euro hätten die Gemeindeglieder allein für das neue Geläut gespendet – eine Erfolgsgeschichte, sagt Peukert. Weitere 10000 Euro seien für die Generalüberholung der Jehmlich-Orgel gesammelt worden. Das zeige, wie wichtig den Menschen ihre Kirche sei. Und doch hätte sich Peukert von den Jüngeren mehr Aktivität gewünscht.

Kirche ist kein Kino

„Kirche lebt vom Mitmachen. Kirche ist kein Kino, wo man Eintritt bezahlt und wieder kommt, wenn der Film gut war.“ Unvergessen die symbolhafte Einladung des Pfarrers auf den Wurzener Bahnhof, um mit Zugezogenen, wie er selber einer war, in Kontakt zu treten. In der Wartehalle sei es ähnlich kalt gewesen wie am Morgen der Neugründung der Pfarrei an jenem Maitag: „Ein Besucher hatte das Datum mit dem Finger auf eine zugefrorene Autoscheibe geschrieben.“

Gänsehaut verspürte Peukert auch bei der in der Wurzener Herz-Jesu-Kirche veranstalteten Trauerfeier für ein eritreisches Mädchen, das in Borsdorf seinem Leben selbst ein Ende bereitete. Doch so oft er in Wurzen auch fröstelte – seine Skier, die er 2015 aus dem Erzgebirge mitbrachte, kamen nie zum Einsatz. „Sie stehen noch immer unbenutzt im Keller. Ich darf sie um Gottes Willen nicht vergessen, wenn am 30. Juni der Möbelwagen vorfährt.“

Fußball mit den Alten Herren

Aber es habe auch erwärmende Momente gegeben: Jeden Donnerstag spielte Peukert, der erklärte Dynamo-Dresden-Fan, mit den Alten Herren eine Runde Fußball. Gern spazierte er durch Wermsdorfer Wald und Dahlener Heide. „Eine solche Dichte an Kirchen, Schlössern und Rittergütern – bis ins kleinste Dorf hinein – habe ich so noch nie woanders gesehen“, schwärmt Peukert. Er lobt die in Wurzen gelebte Ökumene, die sich auch in Friedensgebeten zeigte.

Im Muldental lebten sehr viele Familien, die eigene Erfahrungen mit Krieg, Flucht und Vertreibung gemacht hätten: „Daher war die Flüchtlingskrise bei Gemeindeabenden wiederholt Thema“, erinnert sich Peukert: „Ob unsere Vorfahren nun aus Schlesien, dem Sudetenland oder Ungarn hier ankamen – wir hatten versucht, diese Bandbreite mit jeder Menge Stecknadeln auf der Landkarte zu verdeutlichen.“

Christian Hecht ist der Nachfolger

Gisela Beyer und Andreas Jüstel danken dem Pfarrer für die Impulse. 30 Menschen – mehr sind in Corona-Zeiten nicht erlaubt – wünschen Peukert alles Gute. Der übergibt an seinen jüngeren Nachfolger Christian Hecht, bislang Domvikar an der Kathedrale Dresden. „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ – an dieses Bibelwort erinnert Peukert zum Abschied. Es ist der Leitspruch der Pfarrei für die nächsten Jahre.

Von Haig Latchinian