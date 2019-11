Wurzens neue Museologin: Wertvolle Chronik schimmelt vor sich hin

Wurzen

Karolin Kläber sorgt gerade für frischen Wind im Museum und wirbelt dabei mächtig Staub auf. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sechs Wochen nachdem die 33-Jährige ihren neuen Job in der städtischen Einrichtung begann, zog sie vorm parlamentarische Ausschuss des Kulturbetriebes Wurzen ein erstes Fazit ihrer bisherigen Tätigkeit, das die Ratsmitglieder aufhorchen ließ.

Eingestellt wurde die gebürtige Erfurterin, die in Leipzig wohnt und zuletzt das Museum für Volksarchitektur und bäuerliche Kultur Schwarzbach ( Landkreis Mittelsachsen) leitete, um den Überblick der Sammlungen in der Domgasse 2 zurückzugewinnen, die Depots zu aktualisieren und die Bestände zu digitalisieren. Eine Mammutaufgabe, wie sich herausstellt.

Originale Schöttgen-Chronik schimmelte im Panzerschrank

„Ich habe zwar geahnt, was auf mich zukommt. Aber der Zustand schockt mich dennoch.“ Vor allem rechnete sie nicht mit dem Schadstoffbefall aufgrund der schlechten klimatischen Verhältnisse. Unter anderem schimmelte eine Originalausgabe der berühmten Wurzener Schöttgen-Chronik im Panzerschrank vor sich hin. Das Werk und weitere drei laufende Meter an Büchern aus dem 17. und 18. Jahrhundert befinden sich jetzt zur Restaurierung im Leipziger Zentrum für Bucherhaltung – Kostenpunkt 900 Euro.

Darüber hinaus seien viele Exponate verdreckt, die Katalogisierung desolat sowie die vier Depots randvoll. „Ich arbeite zurzeit mit Gummihandschuhen und Atemschutzmaske.“ Kläber zufolge wurde die Sammlung zwar analog erfasst, jedoch mit einem eigenartigen Inventarnummersystem. Wie viele Objekte es gibt, könne sie daher nicht sagen – schätzungsweise 8000 Exponate und 3000 Bücher. „Ich kann aber versichern, dass nichts verloren und alles zu retten ist.“

Museum wird ab 23. Dezember für vier Wochen schließen

Aus Sicht der Fachfrau brauche es nunmehr dringend einer Zustandsbegutachtung der Stücke, das Reinigen und Verpacken sowie die fachgerechte Lagerung. Deshalb wird das Museum in Absprache mit der Stadtverwaltung und dem Kulturbetrieb vom 23. Dezember bis zum 25. Januar für vier Wochen geschlossen.

Neben der klimatischen Überwachung hält Kläber die digitale Aufarbeitung des Bestandes für ebenso wichtig. Bislang fehlen hierfür allerdings die technischen Voraussetzungen im Haus, zum Beispiel ein Server oder leistungsstarker Computer.

Kläber spricht von „schnarchender Ausstellung“

Zuletzt schneidet die Museologin noch das Thema einer Sammlungskonzeption an, die sie in den nächsten Monaten zu Papier bringen möchte. Was gehört in die Domgasse 2 und was nicht? „Meines Erachtens nur Dinge, welche ausschließlich die Stadtgeschichte betreffen sowie Nachlässe berühmter Wurzener.“

Innigster Wunsch von Kläber ist es, „die schnarchende Ausstellung wieder zu wecken“ und der „vernachlässigten Museumspädagogik“ mit konkreten Angeboten für Kinder wie Erwachsene entsprechend Aufschwung zu verleihen. „Leider haben wir Wochenenden, an denen nicht einmal zehn Besucher zu uns kommen.“ Bedauerlich findet die 33-Jährige, dass selbst Schulklassen das „musealen Schatzkästchen“ verschmähen. Dabei hätte die städtische Einrichtung jede Menge Wissenswertes auch für den Unterricht zu bieten. Um die Abstinenz zu beenden, denkt die Mutter einer kleinen Tochter über ein Informationsfaltblatt nach, welches die Bildungsstätten erhalten.

Im Übrigen blieb die schonungslose Bilanz von Kläber und ihr damit verbundener Appell zu Aufbruch zu neuen Ufern nicht ohne Echo beim Betriebsausschuss, der erstmals im Kontor des Museums tagte. Demnach würde sich das Gremium gern im nächsten Jahr mit dem Besuch der Depots ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Von Kai-Uwe Brandt