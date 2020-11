Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Leipzig weiter hoch

Landkreis Leipzig

Nach einer erneut hohen Anzahl an Corona-Neuinfektionen bleibt die Lage im Landkreis Leipzig weiter angespannt. So meldete das Gesundheitsamt am Sonnabend eine Zunahme um 51, am Sonntag um 81 Corona-Fälle im Vergleich zum jeweiligen Vortag. Aktuell sind im Landkreis 313 Personen mit dem Virus Covid-19 infiziert. In Quarantäne befinden sich derzeit 1223 Personen.

Lesen Sie auch

Verschärfte Corona-Regel ab 1. Dezember

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 2091 Menschen im Landkreis Leipzig mit dem Virus infiziert, elf davon sind gestorben. Das Gesundheitsamt registriert momentan eine Zahl von mehr als 175 Neuinfektionen pro 100000 Einwohnern. Sollte die Zahl auf über 200 steigen, verschärfen sich die ab 1. Dezember geltenden Corona-Auflagen nochmals. Dann werden Ausgangsbeschränkungen angeordnet, denen zufolge das Verlassen der Wohnung nur noch mit triftigem Grund, zum Beispiel für den Weg zur Schule oder Arbeit, gestattet ist.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Von Birgit Schöppenthau