Zahl der offenen Stellen im Landkreis Leipzig wächst

Landkreis Leipzig

Der Arbeitsmarkt im Landkreis Leipzig zeigt sich robuster als angenommen. Trotz der winterlichen Flaute auf dem Bau und coronabedingte Kurzarbeit fällt der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Januar moderat aus. Das bestätigte die Oschatzer Agentur für Arbeit am Dienstag. Den Angabe zufolge verloren im zurückliegendem Monat im ehemaligen Muldental 185 Menschen ihren Job, im Bereich Borna und Geithain waren 263. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 485 Menschen im Muldental und 457 in Borna sowie Geithain. „Der Bedarf an Fachkräften wird in den kommenden Monaten steigen“, macht Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg allen Betroffenen Mut. So hätten 316 Frauen und Männer im Januar einen Job gefunden und damit die Arbeitslosigkeit beendet. Für weitere 23 Personen begann eine Tätigkeit im Bereich des zweiten Arbeitsmarktes.

Weiterbildung soll Arbeitslosigkeit beenden

Derzeit sind insgesamt 7120 Personen im Landkreis registriert, darunter 2723 Frauen und Männer, die von der Arbeitsagentur (plus 308 zum Vormonat) und weitere 4.397 Personen, die vom kommunalen Jobcenter (plus 140) betreut werden. Vor allem mit Weiterbildungsangeboten – sowohl vor als auch während einer Beschäftigung – wolle die Arbeitsagentur Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung unterstützen und Menschen wieder in einen Job bringen.

Bedarf bei Zeitarbeit, im Handel, auf dem Bau

Angebote gibt es laut Arbeitsagentur mehr als im Vorjahr. Den Angaben zufolge hätten Unternehmen im Landkreis Leipzig 256 neue Stellen im Januar dem Arbeitgeberservice der Agentur zur Besetzung gemeldet. Das sind 34 Stellen beziehungsweise 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Großteil der neuen Stellenangebote kam aus der Zeitarbeit, dem Handel, dem Bau, dem verarbeitenden Gewerbe und dem Gesundheits- und Sozialwesen.

Von LVZ