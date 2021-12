Zehntklässler aus Wurzen sorgen für mehr Grün auf ihren Schulhof

Wurzen

Bleibendes zu hinterlassen gehört schon seit längerem zur guten Tradition der Zehntklässler in der Pestalozzi-Oberschule. So griffen die Absolventen des Vorjahres bereits zu Pinsel und Farbrolle, um dem Flur der Bildungsstätte einen neuen Anstrich zu verpassen. Doch diesmal haben sich die Zehner etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ihren Abschied krönen sie nämlich mit einer Baumpflanzaktion, was vor allem Steffen Rößler freut.

Schulleiter Rößler zeigt sich begeistert von der Aktion

„Ich finde es eine tolle Sache“, betont der Schulleiter und stellt zugleich zwei Initiatorinnen vor – Hanna Lettau von der 10 a und Mara Böger von der 10 b. „Wir wollen mit dem Pflanzen der Bäume auch ein Zeichen setzen, da ja am Wasserturm welche gefällt werden sollen“, sagt Hanna und Mara pflichtet ihr bei. Zudem musste auf dem Schulhof ebenfalls schon Grün weichen. Es war morsch und bot dem Sturm Anfang November keinen Widerstand mehr. Rößler lobt in diesem Zusammenhang den guten Draht zur Stadtverwaltung. Ein Anruf genüge und der Bauhof sei sofort vor Ort, um zu helfen.

Ohne Unterstützung von außen wäre auch die Aktion der Schüler nicht möglich gewesen. Sie mussten sich zunächst um Sponsoren kümmern, die ihren Wunsch finanzieren. Eltern griffen ins Portemonnaie, und selbst Hausmeister Randy Zäuner kümmerte sich um Spender. Er kontaktierte seinen guten Bekannten Matthias Masur. Der Geschäftsführer der Mildensteiner Baugilde GmbH mit Sitz in Leisnig sagte prompt zu. So wie unter anderem die Wurzener Unternehmerin und CDU-Bürgermeisterkandidatin Sarah Fischer und die Firma Fricke Grün.

Firma Fricke Grün hilft beim Umsetzen der initiative

Andreas Fricke und Sohn Sebastian besorgten schließlich bei der Bruns Pflanzen-Export GmbH & Co. KG, einer der größten Baumschulen Europas in Bad Zwischenahn (Niedersachsen), einen Tulpenbaum, einen Ginkgo sowie eine Stieleiche und setzten das Trio in die Erde. Für ihren Einsatz und bei den Finanziers bedankten sich jetzt Hanna Lettau und Mara Böger im Namen der Zehntklässler.

Später soll noch eine Plakette an das Ereignis erinnern. „Übrigens haben sich die Kinder verpflichtet, unsere drei neuen Bäume zu gießen, sodass sie nicht eingehen“, erwähnt Schulleiter Rößler zum Schluss und nicht ohne Stolz auf das gelungene Projekt.

Von Kai-Uwe Brandt