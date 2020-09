Zieleinlauf in der Borsdorfer Güterladestraße

Borsdorf

Ein Sprint sollte der im Juni 2019 gestartete Bau der Güterladestraße an der neuen Sporthalle in Borsdorf werden, ein Langstreckenlauf ist daraus geworden. Jetzt ist das Ziel erreicht: Acht Monate später als geplant, griffen Bürgermeisterin Birgit Kaden und ihr Vorgänger Ludwig Martin (beide CDU), in dessen Amtszeit das Projekt angeschoben wurde, zur Schere und durchtrennten gemeinsam das Band zur Freigabe der Straße, die für rund eine Million Euro saniert wurde.

Bürgerwunsch wurde verwirklicht

„Damit können wir einen lang gehegten Wunsch der Bürger verwirklichen“, sagte der Ex-Bürgermeister. „Für den Bildungsstandort Borsdorf war es uns wichtig, dass das Freie Gymnasium und die neue Sporthalle über einen ausgebauten Verkehrsweg miteinander verbunden sind.“ Für beide Bauvorhaben hatte die Gemeinde das Grundstück 2015 der Deutschen Bahn abgekauft.

Auch an die angrenzende Kleingartensparte „Reichsbahn“ wurde gedacht. Sie bekam einen größeren Parkplatz, und aus der Pflasterstraße wurde wegen der Abrollgeräusche ein Asphaltstreifen. „Wir haben das alte historische Pflaster aber nicht einfach beseitigt, vielmehr wurden Teile davon für die jetzigen Parkplätze verwendet. Somit haben wir auch ein Stück Vergangenheit bewahrt“, betonte Martin.

40 Parkplätze für RB-Fans und Pendler

Insgesamt reihen sich entlang der Güterladestraße rund 40 Parkplätze – zusätzlich zum bereits vorhandenen eigenen Parkbereich der Sporthalle mit 27 Plätzen. Damit hofft die Gemeindeverwaltung ein Problem jenseits der Bahnlinie in den Griff zu bekommen. Denn wenn die Roten Bullen ein Heimspiel haben, geht im 15 Kilometer entfernten Borsdorf nichts mehr. Viele Fans stellen hier ihr Auto ab, steigen auf die Bahn um. Auch die täglichen Pendler – Borsdorf ist Knotenpunkt in Richtung Leipzig, Wurzen und Beucha – parken die Straßen in Bahnhofsnähe zu. Bauamtsleiter Marcus Planert geht davon aus, dass sich die neue Parkmöglichkeit, erreichbar auf kurzem Weg durch den Tunnel, schnell herum spricht.

Wasserproblem ist Geschichte

Den Ausbau der 640 Meter langen Güterladestraße hatte die Firma Umwelt 2000 GmbH übernommen. Die Straße ist nun 4,75 Meter breit, eine grundstücksbedingte Engstelle an der Halle ausgenommen. Ein einseitiger Fußweg, 1,50 Meter breit, grüne Randstreifen, über das Leader-Programm geförderte Beleuchtung sowie Straßenentwässerung komplettieren den Ausbau. Mit einem neuen Kanal unter der Bahnbrücke hofft man, dass die Wasseransammlungen hier bei Starkregen Geschichte sind. Der Kanal zum Kittelgraben konnte zwar nicht sehr tief gelegt werden, um die Standsicherheit der Brücke nicht zu gefährden, aber bei Regen während der Arbeiten sei das Wasser bereits „vernünftig abgeflossen“, so Planert.

Belastetes Erdreich musste auf die Deponie

Die Verzögerung der Fertigstellung hatte laut Bauamtsleiter mehrere Ursachen. „Viel Zeit hat die Abstimmung mit der Deutschen Bahn wegen der Brückenunterquerung gekostet. Außerdem hatten sich die Kommunalen Wasserwerke noch entschlossen, von Steinweg bis Gartenanlage eine Leitung zu verlegen.“ Vor allem aber erwies sich das Erdreich unter dem Pflaster der ehemaligen Ladestraße als stark verunreinigt. Rund 2000 Tonnen Aushub, etwa 200 Kipper-Fuhren, mussten entsorgt werden. „Das hat zudem massiv Mehrkosten verursacht“, sagt Planert. Schon vor Baustart waren die Kosten des zu 40 Prozent aus der Städtebauförderung bezuschussten Vorhabens von 700.000 auf 900.000 Euro korrigiert worden, jetzt stehen unterm Strich rund eine Million Euro.

Eine Aufgabe steht noch aus: „Im Herbst pflanzen wir noch Bäume, unter anderem alle zehn Meter einen zwischen Turnhalle und Tankstellenmuseum“, kündigt Planert an.

