Borsdorf

Zwischen 4.45 Uhr und 23 Uhr führte ein Unbekannter in Borsdorf mittels Pyrotechnik eine Explosion an einem Zigarettenautomaten herbei. Laut Polizeiangaben bemerkte der 57-jährige Eigentümer eines Geschäfts den zerstörten Automaten am Morgen und rief bei den Beamten an. Gestohlen wurde nichts, an dem Automaten entstand jedoch ein Sachschaden von 5000 Euro.

Von lvz