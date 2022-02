Wurzen

In der Theodor-Körner-Straße in Wurzen haben unbekannte Täter versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat am frühen Mittwochmorgen gegen drei Uhr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne noch nicht abschließend beziffert werden. Auch ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von LVZ