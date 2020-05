Zirkus-Kamel aus Wurzen eingeschläfert – woran ist Horos gestorben?

Wurzen

Die Schausteller des in Wurzen gestrandeten Circus Alexander trauern. Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr erhielten sie einen Anruf aus der Tierklinik der Universität Leipzig, dass das Kamel Horos nach einer Not-OP eingeschläfert werden musste. „Wir sind alle geschockt“, berichtet Vivian Freiwald, die Frau von Zirkusdirektor Gino Lauenburger.

Erste Symptome zeigten sich am Donnerstagabend

Erste Anzeichen einer Erkrankung bei dem zweijährigen Hengst zeigten sich bereits am Donnerstagabend. „Mein Mann bemerkte zur Fütterung, dass sich Horos in die Box zurückzog und nicht fressen wollte“, so Freiwald. Zudem zitterte das Tier und wirkte apathisch. Der Zirkus verständigte eine Tierärztin, die dem Kamel ein Entkrampfungs- und Schmerzmittel spritzte. „Danach ging es Horos wieder besser“. Allerdings nur bis zum Morgen. Als Lauenburger früh nach dem Kamel schaute, entdeckte er es auf der Seite liegend. „Wir haben daraufhin einen Hänger gemietet und sind sofort in die Tierklinik gefahren“, erzählt Freiwald.

Anzeige

Vivian Freiwald füttert Massai, der Zwillingsbruder des verstorbenen Kamelhengstes Horos. Die beiden Tiere zog Zirkusdirektor Gino Lauenburger selber auf. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Weitere LVZ+ Artikel

Um herauszufinden, was dem Hengst fehlt, entschieden sich die Veterinärmediziner für eine Not-OP. „Freitagmittag wurde uns dann mitgeteilt, dass man Horos einschläfern will.“ Schweren Herzens stimmte der Zirkus zu. „Sie müssen wissen, die Tiere sind für uns kein Kapital, sondern gehören zur Familie“, betont die 24-Jährige noch unter dem Eindruck der vergangenen zwei Tage. Immerhin zog Zirkusdirektor Lauenburger den Hengst und seinen Zwillingsbruder selber groß. Mit Blick auf das Zelt, in dem Massai gerade ruht, sagt Freiwald: „Ich glaube, er spürt, dass Horos tot ist.“

Eines der letzten Fotos von Horos: Der zweijährige Kamelhengst musste am Freitag eingeschläfert werden. Quelle: privat

Untersuchungsergebnis liegt in zwei Wochen vor

Woran der Kamelhengst starb, sei bislang ungewiss, teilt Thomas Schumann auf Nachfrage mit. Der Wurzener Stadtrat kümmert sich seit Wochen um die Zirkusleute und hält den Kontakt mit der Stadtverwaltung. „Laut Auskunft der Tierklinik ist die Ursache unbekannt, und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei dem Kamel eine Erkrankung von Geburt an vorliegt.“ An möglichen Spekulationen, die schon in den sozialen Netzwerken kursieren, will sich Schumann keineswegs beteiligen.

Spendenbox vor dem Gelände auf dem Festplatz an der Collmener Straße: Hier strandete Circus Alexander aufgrund der Corona-Krise. Die Stadt genehmigte ein Bleiberecht bis zum 31. August. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Wir warten jetzt das Ergebnis der pathologischen Untersuchung ab, welches wahrscheinlich in zwei Wochen zur Verfügung steht.“ Bis dahin hofft er auf weitere Hilfe für Zirkusdirektor Lauenburger und sein Team, „die momentan eine schwere Zeit durchmachen“.

Circus Alexander strandete Mitte März durch die Corona-Krise auf dem Festplatz an der Collmener Straße. Nach anfänglichen Schwierigkeiten genehmigte die Stadtverwaltung den Schaustellern ein Bleiberecht bis zum 31. August.

Spendenkonto Vivian Freiwald, Postbank IBAN: DE 63 1001 0010 0693 1161 19

Von Kai-Uwe Brandt