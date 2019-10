Zschornaer Nachbarverein bezieht erweitertes Vereinsheim

Lossatal/Zschorna

In Zschorna knallten am Tag der Einheit die Sektkorken. Und das aus einem ganz handfesten Grund: Denn die Zschornaer feierten die Eröffnung des Erweiterungsbaus ihres Vereinshauses. Wobei „die“ Zschornaer so gut wie alle Einwohner des 274 Seelen zählenden Lossataler Ortsteiles einschließt. „Wir sind aktuell 202 Mitglieder im Nachbarverein Zschorna 1859, sodass man sagen kann, dass alle erwachsenen Einwohner Mitglied sind“, berichtet die Vereinsvorsitzende Katrin Knische. Und diesem engen Miteinander haben die Zschornaer den Erweiterungsbau letztlich nicht unmaßgeblich zu verdanken. „Es war zweifellos ein großes Glück, dass im Gemeinderat in dieser Angelegenheit schnell ein Konsens gefunden werden konnte vor dem Hintergrund, dass es in Zschorna eben eine aktive Dorfgemeinschaft gibt, die unterstützenswert ist“, so Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD), der nachschob, dass eine solche Investition selbstredend nicht in jedem der 17 Lossataler Ortsteile möglich sei. Trotz einer 75-prozentigen Förderung aus dem Landesprogramm „Vitale Dorfkerne“.

Vorstandsmitglieder Silke Balzer und Kathleen Scheibe (r.) bei der Eröffnung des Erweiterungsbaus am Vereinsheim Zschorna. Quelle: Roger Dietze

„Wir haben uns unsererseits beeilt, schnell alle baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, und unsere Bemühungen waren von Erfolg gekrönt“, so das Lossataler Gemeindeoberhaupt. Am 5. Dezember vergangenen Jahres wurde der erste Spatenstich vollzogen, zehn Monate später verfügen die Zschornaer in ihrem erweiterten Vereinsdomizil über einen großen Veranstaltungsraum sowie neue sanitäre Anlagen. Für die Zschornaer kommt der Erweiterungsbau einem Quantensprung gleich, gemessen am einstigen Feuerwehrdomizil, das mehrere Jahre parallel zum Bestands-Vereinshaus für Vereins- und Dorfaktivitäten genutzt worden war. Bis die Zschornaer sich vor vier Jahren damit konfrontiert sahen, das einstige Feuerwehrdomizil in Bälde nicht mehr nutzen zu können.

Optimale Lösung nach Zeit der Ungewissheit

„Was wurden uns in der Folge nicht alles für Angebote unterbreitet, etwa das, nach Lüptitz ausweichen zu können, wo genügend Platz zur Verfügung stehen würde“, blickt Katrin Knische auf jene Zeit der Ungewissheit zurück. „Von dem Zeitpunkt an, an dem feststand, dass eine Sanierung des Gebäudes nicht in Frage kam und ein Neubau her musste, waren wir für die Gemeindeverwaltung ein sehr anstrengender Partner“, so die Nachbarvereins-Vorsitzende augenzwinkernd. Im Gegenzug hätten sich der Bürgermeister und seine Mitarbeiter sehr für die Zschornaer Belange stark gemacht. „Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Weidemüller haben wir dann das Optimum erreicht“, resümiert Katrin Knische.

Kommune will weiteres Bauland schaffen

Das Optimum an Lebensqualität für die Lossataler zu erreichen, hat sich auch Bürgermeister Uwe Weigelt auf die Fahnen geschrieben. Er und seine Kommune scheinen auf einem guten Weg. „Wir haben im vergangenen Jahr erstmals die 6000er Einwohnermarke geknackt und wollen weiterhin in infrastrukturelle Maßnahmen wie Bauland und Breitband investieren, um jenen Familien attraktive Angebote unterbreiten zu können, die sich bewusst für ein Leben im ländlichen Bereich entscheiden“, so Weigelt. „Bei uns im Lossatal sind die Grundstückspreise noch auf einem Niveau, welches es Hausbauer ermöglicht, die Abbezahlung ihres Kredites zu erleben.“

Von Roger Dietze