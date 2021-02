Zu wenig Geld für Straßenbau: Im Landkreis Leipzig regt sich Protest

Geithain

Sachsens Kommunen können hoffen: Es soll – wieder – Geld geben für Straßenbau-Vorhaben. 74,5 Millionen und 67 Millionen Euro stehen für das laufende und das nächste Jahr im Entwurf der Landesregierung. Das entscheidende Wort hat das Parlament. Seit April 2020 schon gilt ein Annahme-Stopp für neue Förderanträge. Harsche Kritik an der Straßenbau-Förderpolitik über der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SSG).

Ministerium will Förder-Politik „neu ordnen“

„Der kommunale Straßenbau soll gemeinsam mit der kommunalen Ebene neu geordnet werden. Vorrangiges Ziel ist die Stärkung der kommunalen Eigenverantwortung, mehr Planungssicherheit vor Ort und eine Prioritätensetzung durch die Landkreise und Kommunen“, so formuliert es Rosalie Stephan von der Pressestelle des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das dem Wirtschaftsministerium unterstellt ist. Der Freistaat wolle die Kommunen unterstützen. Allerdings reichten die Fördermittel 2020 nicht aus. 2021 und 2022 solle sich die Situation verbessern, sagt sie mit Verweis auf die beiden Millionen-Summen. „Aber erst mit Beschluss des Landtags zum Doppelhaushalt steht fest, welcher Verfügungsrahmen in den nächsten beiden Jahren dem Wirtschaftsministerium zur Verfügung steht.“

Kommunen: Geld reicht hinten und vorn nicht

Die im Staatshaushalt 2021/22 eingeplanten Gelder reichten „nicht einmal ansatzweise aus, um alle noch offenen Alt-Anträge aus dem Herbst 2019 abzudecken“, hält dem der SSG entgegen. Schon diese Summen müssten angehoben werden. Mehr denn je seien Investitionen in die Infrastruktur notwendig, „damit sich der Zustand der kommunalen Straßen nicht noch weiter verschlechtert“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kritik an Wirtschaftsminister Dulig

„Die Kommunen haben auf die Zusagen der Staatsregierung vertraut und ihre Haushalte entsprechend geplant. Woher sollen die vom Minister jetzt geforderten höheren kommunalen Eigenanteile kommen?“, fragt SSG-Präsident Bert Wendsche, Oberbürgermeister von Radebeul. Er zielt ab auf die jüngste Forderung des Wirtschaftsministeriums zu prüfen, ob die Kommunen wirklich an den fristgerecht gestellten Anträgen in voller Höhe festhalten wollten – oder ob es auch ein bisschen weniger Geld sein dürfe. In einem Brief an Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) schreibt Wendsche: „Auch angesichts der äußerst angespannten konjunkturellen Situation und unserer gemeinsamen Verantwortung für die Bauwirtschaft und ihre Beschäftigten werden wir nicht die Hand dazu reichen, die Straßenbauförderung für 2021 zu kappen, damit andere, noch nicht ausfinanzierte Projekte der Staatsregierung gegenfinanziert werden können. Zur konjunkturellen Stabilisierung sollten wir gemeinsame Anstrengungen unternehmen.“

Landesamt arbeitet an Radweg-Strategie

Was speziell die Radwege entlang von Staats- und Bundesstraßen betreffe, so heißt es aus dem Lasuv, werde „in den nächsten Monaten eine Konzeption für weiteres Vorgehen erarbeitet“. Ministerium und Landesamt seien mit einer Umsetzungsstrategie für Radwege befasst. „Wichtige Zielstellungen werden darin bestehen, zeit- und Ressourcen schonende Alternativen zu suchen – Stichwort Nutzung vorhandener Straßen und Wege – und das Leitbild eines sächsischen Radverkehrs-Gesamtnetzes verstärkt umzusetzen.“

Geithain will in diesem Jahr bauen

Dabei nutzt das Lasuv gern Initiativen, die von Kommunen ausgehen und die das Prozedere beschleunigen sollen. Die Stadt Geithain etwa nahm das Heft des Handeln in die Hand, um für die nicht motorisierten Einwohnern von Mark Ottenhain eine sichere Anbindung an den Bahnhof und die Kernstadt zu schaffen. Sie schloss mit dem Landesamt einen entsprechenden Vertrag, plante den Bau der Trasse entlang der Colditzer Straße, sicherte sich die dafür nötigen Grundstücke. Geithain will unbedingt 2021 bauen. Das Lasuv, sagt die Sprecherin, wolle das auch: „Eine Einordnung in das diesjährige Bauprogramm ist vorgesehen.“ Allerdings: „Dieses kann jedoch erst mit dem Beschluss des Doppelhaushaltes bestätigt werden.“

Landkreis ist zuständig

Derselbe Vorbehalt steht auch vor jenem Geld, das der Freistaat den Gemeinden für kommunale Radweg-Projekte bereit stellen will. Um rund 15 Millionen Euro geht es allein in diesem Jahr. Es handelt sich dabei um Bundes- und Landesmittel. Insgesamt liegen mit Blick auf ganz Sachsen 20 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 8,9 Millionen Euro zur Bewilligung vor. „Das Landratsamt Leipzig hat keine Anträge für Radverkehrsanlagen bis zum Stichtag 31. Oktober 2020 für das Folgejahr bei der Bewilligungsbehörde eingereicht." Für die Priorisierung von Radwegen an Kreisstraßen ist der Landkreis zuständig.

Von Ekkehard Schulreich