Zu wenige barrierefreie Wohnungen im Landkreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Alt werden will jeder, älter werden niemand, heißt ein vielzitierter Spruch mit allerhand Wahrheit. Was tun, wenn man nicht mehr die Treppen zur eigenen Wohnung steigen kann, ansonsten aber kein Fall fürs Pflegeheim ist? Vor diesem Dilemma stehen viele ältere Menschen. Barrierefreie Wohnungen sind die Alternative – aber die sind nicht so einfach zu bekommen. Zumal es immer mehr Senioren gibt.

Im Landkreis Leipzig könnte die Zahl der Menschen, die älter als 65 sind, bis zum Jahr 2035 auf 79.200 anwachsen – das sind 18 Prozent mehr als 2017. Ihr Anteil an der Bevölkerung läge dann bei 37 Prozent, 2017 waren es 26 Prozent. Darauf hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt ( IG Bau) hingewiesen.

Anzeige

Es droht „graue Wohnungsnot“

Die Gewerkschaft beruft sich hierbei auf eine Demografie-Prognose des CIMA Institut für Regionalwirtschaft und fordert mehr Anstrengungen bei der Schaffung seniorengerechter Wohnungen: „Lift statt Treppe, breitere Türen für Rollator und Rollstuhl, barrierefreie Duschen – nur ein kleiner Teil der Wohnungen im Landkreis ist für die rasant wachsende Generation Ü65 geeignet. Das muss sich ändern“, sagte der Bezirksvorsitzende Bernd Günther.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es müssten nicht nur Seniorenwohnungen neu gebaut werden. Auch bei der altersgerechten Sanierung sei der Nachholbedarf groß. „Wenn die Rentner-Generation nicht stärker berücksichtigt wird, droht vielerorts schon in einigen Jahren eine graue Wohnungsnot“, meinte Günther.

Naunhofer Rollstuhlfahrerin: „Total schwierig“

Seit langem beschäftigt sich mit diesem Thema Heike Barthel aus Naunhof. Sie engagiert sich für die Bürgerinitiative ihrer Heimatstadt und war von 2014 bis 2019 Abgeordnete im Kommunalparlament. Die verheiratete Mutter zweier Kinder sitzt selbst im Rollstuhl: „Barrierefreie Wohnungen sind mein Thema und das ist in der Region mehr als schwierig“, sagte sie.

„Ich rede mit alten Menschen, die meinen: Ich bin jetzt alt und komme nicht mehr aus der Wohnung raus, das ist eben so“, berichtete die Naunhoferin. „Das sehe ich aber anders. Es geht darum, dass die Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt leben können und nicht einsam in ihrem Wohnzimmer sitzen.“ Doch dazu brauchen viele zum Beispiel einen Fahrstuhl.

Studie unterstreicht Bedarf

„Der Bedarf an barrierefreiem und altersgerechtem Wohnraum übersteigt nach unserer Erfahrung tatsächlich das Angebot“, sagte auch Cornelia Killisch von der Diakonie Leipziger Land. Gemeinsam mit der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft mbH (BWS) initiierte die Diakonie 2013 eine Studie.

Deren zentrale Aussagen sind: Nur knapp jeder vierte befragte Bornaer ist mit der Barriere- und Schwellenfreiheit seiner Wohnung zufrieden. Ein Großteil der Senioren will die eigene Wohnung allerdings erst so spät wie möglich verlassen. Je schlechter es aber um die Gesundheit bestellt ist, desto eher kommt ein Umzug in eine betreute Wohnanlage in Frage. Dessen Hauptvorteil sehen die Umfrageteilnehmer darin, dass jederzeit Betreuung in Reichweite ist.

Zwei Projekte der Diakonie in Borna

„Infolge dessen haben wir mit Partnern in der Kreisstadt gleich zwei neue Projekte für altersgerechtes Wohnen gestartet“, so Killisch. In der Lausicker Straße 2 entstand ein Betreutes Wohnen mit 45 Wohnungen zwischen 48 und 100 Quadratmeter, jede mit Balkon oder Terrasse. Auch die 38 Wohnungen in der Oststraße 1-3 fanden reißenden Absatz. Angebote wie Tagespflege, Sozialstation, Essen auf Rädern und Physiotherapie sind in unmittelbarer Nähe. Weitere Objekte für Betreutes Wohnen der Diakonie gibt es in Naunhof und Trebsen.

In der Oststraße 1-3 in Borna entstand ein Betreutes Wohnen. Quelle: Julia Tonne

Wichtig zu beachten sei, dass der Begriff „altersgerecht“ und wie dies mit Leben gefüllt wird, nicht geschützt ist, sagte die Sprecherin. Barrierefreiheit sei das eine, doch eine echte Unterstützung im Alltag das andere. Mobilität, Flexibilität und Individualität werde groß geschrieben. Das sei für viele aber schwierig, weil die Kinder oft weit weg wohnen.

Gesamtpaket zum Wohlfühlen

Das unterstreicht auch Steffi Bielig vom Deutschen Roten Kreuz im Muldental: Freie Träger bieten in ihren Seniorenwohnanlagen oft zusätzlichen Service an. Dazu gehören zum Beispiel Begegnungsraum, Hilfe bei Einkauf und Arztbesuch oder Rufknopf in der Wohnung, „es geht um ein Sichgeborgenfühlen“. Das sei ein Gesamtpaket, was für einen normalen Vermieter eher schwierig zu realisieren sei.

Dies ist für sie einer der Gründe, warum es hierzulande zu wenige Seniorenwohnungen gibt. Das DRK hat einige Objekte für Betreutes Wohnen in eigener Regie, zum Beispiel in Wurzen und Bennewitz. Doch die Nachfrage sei viel größer. Deshalb sollen weitere Wohnanlagen entstehen, die Planungen laufen.

Auch für junge Familien interessant

Darüber hinaus: „Barrierefreie Wohnungen sind nicht nur für Senioren interessant“, sagte die DRK-Fachbereichsleiterin aus Grimma. Auch junge Familien oder Menschen mittleren Alters haben nichts dagegen, wenn sie den schweren Einkauf nicht in den vierten Stock tragen müssen.

Betreutes Wohnen im ehemaligen Gasthof: Das DRK hatte im Juni 2018 zum Tag der offenen Tür auf der Baustelle eingeladen. Quelle: Ines Alekowa

Der Umbau von Wohnblöcken wird gefördert, zum Beispiel von der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau ( KfW). Sie bietet mit ihrem Programm „Altersgerecht Umbauen“ Zuschüsse und Kredite, so dass die Kaltmiete moderat bleiben könne – trotz Fahrstuhleinbau, sagte Bielig.

Gewerkschaft: Zu wenig Förderung

Das KfW-Fördervolumen von 150 Millionen Euro in diesem Jahr reicht aber nicht aus, kritisierte die Industriegewerkschaft Bau. Der Bund müsse den Betrag mindestens verdoppeln, um das Senioren-Wohnen voranzubringen. Danach sehe es derzeit nicht aus: Laut Haushaltsplan stehen für die altersgerechten Sanierungen im nächsten Jahr 130 Millionen Euro zur Verfügung, so die IG Bau, das sei weniger als zuvor.

Wohnungsgesellschaften der Region würden die Förderung bereits nutzen, um zum Beispiel Fahrstühle einzubauen, sagte Karina Keßler, Sozialamtsleiterin der Landkreisbehörde. Denn die meisten Hilfebedürftigen möchten zu Hause wohnen bleiben, unterstrich auch sie. Mehr Wohnungen dieser Art würden gebraucht. Sie bestätigte, dass der Umzug ins Betreute Wohnen ebenfalls beliebt ist. Aktuell gibt es 42 dieser Einrichtungen mit mehr als 1500 Wohnungen im Landkreis Leipzig – Tendenz steigend.

Kreissozialamt bildet Wohnraumberater aus

Barrierefreie Wohnungen seien ein zentrales Thema. „Wir arbeiten mit allen Kommunen eng zusammen, führen vor Ort Beratungen durch mit dem vorrangigen Ziel des Verbleibs in der eigenen Wohnung unter Nutzung passgenauer Hilfsangebote“, so die Amtsleiterin. Im vergangenen Jahr hat das Kreissozialamt 16 Wohnraumberater dafür ausgebildet. Sie empfehlen Pflegebedürftigen zum Beispiel Umbaumaßnahmen in der eigenen Wohnung.

Weitere Infos, Kontaktdaten und Termine dazu unter https://www.landkreisleipzig.de/pflegenetzwerk.html. Dort ist auch die Broschüre „Wohnen ohne Barrieren im Landkreis Leipzig“ zu finden.

Lesen Sie auch:

Von Claudia Carell