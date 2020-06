Zugeständnisse für Wurzens Händler und Radfahrer

Wurzen

Mit diesem Echo hat wohl niemand gerechnet – weder die Stadtverwaltung noch die Händler und Anwohner der Martin-Luther-Straße in Wurzen. Weit über 500 Unterschriften sammelte die Initiativgruppe in der Nachbarschaft und bei Kunden, um eine Idee aus dem Stadthaus zu verhindern, weil aus ihrer Sicht der Wegfall von Parkplätzen schwerer wiegt, als Radlern die freie und direkte Fahrt ins historische Zentrum zu gewähren. Der Protest ist allzu verständlich, aber ebenso der Wunsch der Verwaltung, einen wichtigen Schritt in die Zukunft zu wagen. Denn auf Dauer werden Unterschriftenaktionen und Proteste den Trend, vom Auto aufs Rad zu steigen, nicht aufhalten können. Wer aber erst dann aufwacht, wenn andere bereits die Grundlagen für ein wachsendes, ökologisches Bewusstsein und die damit verbundene Veränderung von Lebensstilen geschaffen haben, gehört heute schon zu den Verlierern. Gewiss, den Wandel der Zeit zu vollziehen, dürfte kleinen Städten wie Wurzen aufgrund der Infrastruktur keineswegs leicht fallen. Die Altstadt ist angesichts ihrer Entstehungsgeschichte von schmalen Gassen mit Kopfsteinpflaster und die Gründerzeitviertel mit ihren mehrgeschossigen Mietshäusern vom Mangel an Pkw-Stellflächen geprägt. Gerade deshalb braucht es neben viel Überzeugungsarbeit vor allem ein innerstädtisches Radwege-Gesamtkonzept inklusive Alternativen, das die Bewohner vor Ort überzeugt und auch notwendige Kompromisse integriert. Im aktuellen Fall der Martin-Luther-Straße fehlten allerdings von Beginn an Zugeständnisse, sonst hätte es womöglich ein Echo dieser Art gar nicht erst gegeben.

Von Kai-Uwe Brandt