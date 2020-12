Zum Schutz der Älteren: Fremdiswalder Jugend verzichtet auf Spaß

Fremdiswalde

„Früh stehst du auf. Gehst auf Arbeit. Siehst dort den ganzen Tag maximal ein, zwei Kollegen. Fährst nach Hause. Zu Mama und Papa. Schläfst. Stehst wieder auf.“ Max Brauner jammert nicht. Er ist doch ein lebensfroher Mensch. Aber genau das sei das Problem: „Ich bin jemand, der gern was unternimmt. Der Freunde trifft. Mit Leuten redet. Ich sehe ein, dass das jetzt nicht geht. Ich halte mich auch an alle Verbote. Aber es nervt mit der Zeit. Es ist doch meine Jugend.“

Fremdiswalde galt zu DDR-Zeiten als eines der längsten Straßendörfer der Republik. Zuletzt hatte sich der Ort einen Namen damit gemacht, dass dort zumindest manche Nächte länger als anderswo waren. Das lag vor allem am funktionierenden Jugendklub, der seit nunmehr 40 Jahren reibungslos von einer Generation an die nächste übergeht. Max Brauner ist einer von zwei ehrenamtlichen Leitern des Klubs. Wegen Corona ist das Haus derzeit dicht.

Eigenes „Strandbad“ in Fremdiswalde

Weil der Ort in unmittelbarer Nähe des Wermsdorfer Waldes liegt, bezeichnen sich die Jungs im Klub als Hirsche, während die Mädchen als Rehe durchgehen. Im Sommer liefen Hirsche und Rehe zu Höchstform auf. Im Garten hinterm Klub stampften sie eine Sitzecke mit Feuerschale aus dem Boden, karrten Sand heran und füllten einen aufblasbaren Pool mit Wasser. „So konnten wir an unserem eigenen Strand baden gehen“, schwärmt Max.

Ein Bild aus besseren Tagen: Ausgelassenheit im Fremdiswalder Jugendklub – lange vor Corona. Quelle: Thomas Kube

Die Gemeinschaft im 450-Seelen-Ort bei Grimma ist ihm wichtig. Dorffest, Märchenspiel, Weihnachtsmarkt – es sei immer viel los gewesen. Der Jugendklub helfe, wo er könne. Hirsche und Rehe bauten Zelte auf, steuerten Programmteile bei, grillten Bratwürste. Im Gegenzug „revanchierte“ sich der Heimatverein um dessen Leiterin Jana Mundus. So durften sich die jungen Leute vor zwei Jahren im Dorfgemeinschaftshaus ihr eigenes Reich schaffen.

Klub gilt weithin als Partyhochburg

„Scheiß’ doch auf das Feuerwerk“, sagt Max, der beruflich Kläranlagen betreut. Die Ballerei sei ihm nicht wichtig. Was er aber vermissen werde, sei die Party zum Jahreswechsel. An Wochenenden seien bis zu 50 Leute aus Fremdiswalde und den umliegenden Orten zum Feiern gekommen: „Einfach mal Bier trinken, Blödsinn quatschen, von der Arbeit abschalten – das kannst du jetzt alles nicht mehr.“ Gerade zu Silvester begegneten sich im Dorfgemeinschaftshaus nicht selten Kinder, Eltern und Großeltern.

Mehrgenerationenhäuser seien im Dorf eher die Regel. Max Brauner lebt mit Mutter Christina und Vater Ingo sowie Großmutter Marlies unter einem Dach. „Es gibt Freunde, die wohnen sogar noch mit den Urgroßeltern zusammen.“ Nein, Angst vor dem Virus habe er nicht, sagt Max: „Weil aber niemand von uns seine älteren Angehörigen zu Hause anstecken will, halten wir uns an alle Vorgaben.“ Und, ja, es schmerze schon, die Oma nicht mehr umarmen zu dürfen. Dabei weiß er, dass auch jüngere Leute ohne Vorerkrankungen auf Intensivstationen liegen.

Lehrlingstreffen coronabedingt ausgefallen

Die Zeiten, als Rehe und Hirsche noch Fahrgemeinschaften bildeten, um zur Disco nach Großbardau, Frauendorf oder Kleinpelsen zu kommen, seien auf unbestimmte Zeit vorbei. „Du kannst im Prinzip niemanden mehr groß kennen lernen. Ja, ich meine eine Freundin oder so“, sagt Max, der derzeit solo ist. Coronabedingt sei auch das Treffen der ehemaligen Lehrlinge ausgefallen: „Zum ersten Mal seit fünf Jahren wollten wir uns mal wiedersehen. Schade, sehr schade.“

Gute Stimmung war in Fremdiswalde stets garantiert. Im Lockdown ist der Klub geschlossen. Quelle: Frank Schmidt

Max ist Tischtennisspieler. Seit zehn Jahren ist er im örtlichen Verein organisiert. „Die Turnhalle muss geschlossen bleiben. An Training ist nicht zu denken, die Wettkampfserie längst abgebrochen.“ Weil auch der Jugendklub zu ist, sei auch kein Krafttraining möglich. „Wir hatten uns dort nämlich einen kleinen Sportraum eingerichtet“, sagt der Junge. Langweilig werde es ihm zu Hause aber nicht. Er helfe den Eltern auf dem Grundstück und bastelt an Mopeds. Und Fernsehen? „Nee, gucke ich gar nicht.“

Fernsehen ist bei der Jugend out

Er hat zwar einen Apparat überm Bett hängen, schaltete die Glotze aber ein Jahr lang keine Minute ein. „Bringt mir nichts. Bin lieber in den Klub gegangen, um Freunde zu treffen.“ Die Jugend stehe nicht mehr auf Fernsehen. Angesagt seien Netflix, Amazon Prime und Sky. Da schauen wir Filme und Serien.“ Und wo informiere er sich über Politik, Corona und Co? „Googeln im Internet. Das geht schneller. Ansonsten bin ich politisch desinteressiert.“ Wenn in der Zeitung was von Belang stehe, weise ihn die Oma darauf hin.

Corona-Studie zur Jugend Vor kurzem wurde eine junge Frau namens Ida zum Sinnbild einer ganzen Generation erklärt. In einem ZDF-Beitrag hatte Ida erzählt, wie sehr es ihr fehle, feiern zu gehen. Vor Corona habe sie das drei Mal die Woche getan, sie sei eigentlich „darauf angewiesen“. Es folgte ein Twitter-Shitstorm. Gebündelt waren plötzlich die Vorwürfe zu hören, die jungen Menschen in der Pandemie immer wieder pauschal gemacht werden: „Generation rücksichtslos!“ Aber ist das gerechtfertigt? In Idas Fall schon einmal nicht. Sie vermisst das Feiern ja, weil sie sich an die Regeln hält. Und damit gehört sie zur großen Mehrheit: Laut der repräsentativen Studie der Tui-Stiftung unter 1000 jungen Leuten gaben 83 Prozent der Befragten zwischen 16 und 26 an, sich ganz oder größtenteils an die Maßgaben zu halten. Nur zwölf Prozent halten diese für übertrieben. Der Schutz Anderer (89 Prozent) stehe ganz klar im Vordergrund. Sogar noch vor dem Schutz der eigenen Gesundheit (79 Prozent). Dass unter jungen Leuten eine gewisse Sorglosigkeit weit verbreitet sei, stimme nicht, hieß es. Die Studie hat auch gezeigt: Das Feierverbot ist nicht die größte Sorge der jungen Menschen. Als viel einschneidender empfinden sie, dass Schulen und Universitäten geschlossen werden und damit ein Großteil ihrer täglichen sozialen Kontakte weg fällt.

So wie im Juli, als es einen größeren Artikel über den Tod eines Klubmitglieds gab. Das sei schon ein sehr trauriges Jahr. Erst Corona, dann auch noch dieser schwere Verkehrsunfall auf der A 14. „Nur wenige Stunden nach dem Unglück versammelten sich 80 Freunde spontan vorm Klub. Wir stellten ein Bild für Martin auf, zündeten Kerzen an und legten Blumen nieder. Nach der Schweigeminute wollte ich noch etwas sagen, brachte aber kein Wort raus. Ich war sein Groß-Cousin. Außerdem hatte ich das Amt des Klubleiters von ihm übernommen.“

Niemand soll sich mit Corona anstecken

Zumindest gibt es einen Hoffnungsschimmer: „In unserem persönlichen Umfeld ist noch niemand an Corona erkrankt. Das soll auch so bleiben“, sagt Hirsch Max mit ernster Miene. Woher er die Kraft zum Durchhalten nimmt? „Es ist die Vorfreude auf unser normales Leben. Irgendwann wird es doch wieder möglich sein, oder?“ Die Aussicht, mit Freunden bald wieder Geburtstag feiern zu dürfen, helfe ihm über traurige Phasen hinweg: „Es stimmt schon, ich bin manchmal richtig unzufrieden.“

Von Haig Latchinian