Zuwachs im Gewerbegebiet Waldpolenz: Tischlerei Fuhrig erweitert sich

Brandis/Waldpolenz/Panitzsch

Die Panitzscher Tischlerei Fuhrig will sich vergrößern und im Gewerbegebiet Waldpolenz bauen. Der Stadtrat stimmte dem Verkauf einer 2800 Quadratmeter großen Fläche im westlichen Teil des Areals zu einem Preis von 18 Euro pro Quadratmeter zu. „So langsam füllen wir das Gebiet“, freute sich Bürgermeister Arno Jesse. Erst vor zwei Jahren hatte die Möbelmeile in Großpösna, ein Möbelvertrieb und -hersteller, eine Fläche erworben und baut aktuell – die Halle steht bereits.

Einschränkung auf erneuerbare Energien aufgegeben

Der erste Grundstein, der nach Abzug der GUS-Truppen 1992 auf dem ehemaligen Militärflugplatz gelegt wurde, war 2007 der für den Bau des damals weltgrößten Solarparks. Zur 52- Megawatt-Photovoltaikanlage der Firma Juwi, unter der das Rollfeld verschwunden ist, gesellte sich 2013 eine Bioerdgas-Anlage mit drei MW. Die Stadt Brandis ist „100ee-Starterregion“ und versteht sich als Befürworter und Förderer der Energiewende. Deshalb sollten – laut Exposé auf der städtischen Homepage – in Waldpolenz „vorrangig Gewerke, die im Sektor der erneuerbaren Energien tätig sind“, angesiedelt werden. Von diesem Vorhaben ist man inzwischen abgerückt. „Diese Einschränkung hat sich als nicht zielführend erwiesen“, sagt Jesse. Heute freut er sich, dass mit Fuhrig produzierendes Gewerbe das Spektrum in Waldpolenz erweitert.

Auftragslage ist gut

Die Tischlerei ist seit 1992 in Panitzsch ansässig. „Wir feiern also nächstes Jahr 30-jähriges Bestehen“, sagt Meister Karsten Fuhrig. Die Anfänge lagen in einer Garage. „Zum Millionenunternehmen haben wir es zwar nicht geschafft“, lacht Fuhrig mit Blick auf weltbekannte Unternehmen, die so angefangen haben, „aber wir haben uns ganz gut entwickelt.“ Auch die aktuelle Auftragslage beschreibt Fuhrig als gut – trotz Corona. „Wir stellen fest, dass Kunden wieder mehr Wert auf Qualität legen“, beschreibt er den Trend. „Und unser Anspruch ist, dass unsere Möbel uns überleben sollten.“ Die Tischlerei ist im Vollholzsektor aktiv, fertigt Möbel, auch individuell angepasste Küchen, nimmt aber auch Anbauten an Häuser, beispielsweise Terrassen, vor.

Betrieb hat am Standort keine Entwicklungsmöglichkeit

Inzwischen platzt der Betrieb an der Borsdorfer Straße aus allen Nähten. „Wir haben erst im vergangenen Jahr angebaut, aber es reicht trotzdem nicht“, sagt Fuhrig. „Wir wollen uns zukunftsorientiert aufstellen, und das ist mit dem Platz hier nicht möglich.“ Ein Jahr suchte er nach einem Grundstück. „Doch in Borsdorf gibt es für eine Erweiterung leider keine Möglichkeit, zumindest nicht zu einem annehmbaren Preis“, begründet Fuhrig die Entscheidung für die Nachbargemeinde. „Die Firma bleibt aber weiter hier, wir kappen nicht unsere Wurzeln. Waldpolenz wird vielmehr unser zweiter Standort“, betont Junior Peter Fuhrig. Er steigt im September ins Unternehmen ein. Der gelernte Tischler macht gerade seinen Master in Architektur. „Dann geht es zurück ins Handwerk, weil das etwas Bodenständiges ist“, sagt er.

Regionale Produkte aus regionalem Holz

Fuhrig rechnet damit, dass mit Planung und Genehmigungsverfahren mindestens ein Jahr bis zum Baubeginn ins Land geht. Angedacht ist zunächst eine 400 Quadratmeter große Halle, die eine Erweiterung des Maschinenparks und effektivere Produktionsabläufe ermöglicht. Ebenso soll die Lagerkapazität für Holz steigen, denn Fuhrig sägt sein Holz selbst, wie die mächtigen Stämme auf dem Hof zeigen. „Wir wollen Holz aus der Umgebung nutzen und damit einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten“, erklärt Peter Fuhrig. „Heute schickt man alles um die Welt. Aber was soll an einer Eiche von hier schlechter sein als an einer aus Rumänien? Unsere Philosophie lautet: regionale Produkte aus regionalem Holz.“

Im Moment agiert die Tischlerei als reines Familienunternehmen plus Lehrling. „Geplant ist aber, „in Waldpolenz mit mehreren Mitarbeitern zu arbeiten“, sagt Fuhrig, ohne sich schon auf eine Größenordnung festlegen zu wollen. Das große Grundstück in Waldpolenz bietet jedenfalls noch viel Platz für künftige Pläne.

Direkt neben dem Juwi-Firmengebäude entsteht derzeit die Halle der Möbelmeile. Quelle: Ines Alekowa

Anfänge des Gewerbegebietes liegen 14 Jahre zurück

Das gilt auch für das insgesamt 12,6 Hektar große Gewerbegebiet, obwohl die Genehmigung des Bebauungsplanes inzwischen 14 Jahre zurückliegt. Solarfeld und Biogasanlage blieben auch allein, nachdem 2015 die auf rund 1600 Metern größtenteils über den ehemaligen Taxi-Way des Airports zur Kreisstraße 8368 führende Erschließungsstraße freigegeben wurde sowie der Kreisverkehr in der „Russenkurve“, über den das Areal an die Staatsstraße 45 angebunden wurde. 2016 wurden Pläne für größere Gewerbe-Ansiedlungen in Waldpolenz auf ein verträgliches Maß gestutzt, ein Jahre zuvor auf den Weg gebrachtes Gewerbegebiet II zugunsten von mehr Renaturierung zu den Akten gelegt, zumal nicht absehbar war, ob die Stadt dessen Erschließung in absehbarer Zeit würde stemmen können.

Fokus lag auf Gewerbegebiet Brandis/Beucha

Trotzdem gibt es nach wie vor auf dem Areal „in verkehrsgünstiger Lage und attraktiver Umgebung“ Flächen, um Anfragen etwaiger Investoren zu befriedigen. „Wir haben den Fokus zunächst darauf gelegt, das Gewerbegebiet Brandis/Beucha vollständig abzuverkaufen. Dies ist seit etwa einem Jahr der Fall“, erklärt der Bürgermeister die langsame Belegung des über die üblichen Portale – wie Internetauftritt der Wirtschaftsregion Leipzig/Halle und über freie Makler – beworbenen Gebietes. Dass im Bebauungsplan zahlreiche Altlastenverdachtsflächen eingezeichnet sind, bewertet Jesse nicht als abschreckend. „Dies führt zumindest zu Nachfragen.“

Von Ines Alekowa