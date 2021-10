Zweenfurther Gotteshaus erhält neues Dach

Borsdorf/Zweenfurth

Es dürften nicht wenige Zweenfurther sein, für die die derzeit laufende Neueindeckung des Daches ihrer Dorfkirche bereits die dritte ist, die sie miterleben. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wurde das aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammende Kirchenschiff mit Teerschindeln neu eingedeckt, die 1993 durch Biberschwänze solch minderer Qualität ersetzt worden waren, dass eine Neueindeckung nach einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum unumgänglich wurde.

Diese liegt nun in den letzten Zügen. „Wir werden die Arbeiten am Kirchenschiff Ende des Monats abschließen“, berichtet Dachdeckermeister Sebastian Hartmann von der Beuchaer Dachdeckerfirma Grumbach. Diese für das unter Einsatz von Schieferschindeln realisierte Sanierungsvorhaben gewonnen zu haben, bezeichnet Gudrun Döring, ihres Zeichens Zweenfurther Kirchvorsteherin innerhalb der Kirchgemeinde Parthenaue-Borsdorf, als Glücksfall.

Dank an Spender

„Herr Hartmann und seine Kollegen verstehen ihr Handwerk und konnten auch alle Auflagen des Denkmalschutzes wie beispielsweise die Verwendung von speziellen Holznägeln umsetzen“, so das Mitglied des Borsdorfer Kirchenvorstandes. Dieses betont, dass es ihr Ortsausschuss innerhalb der Kirchgemeinde keineswegs als selbstverständlich betrachte, dass eine Investition dieses Umfangs bereits nach einem solch kurzen Zeitraum erneut getätigt wird.

Möglich geworden sei dies in erster Linie, weil das Projekt den Zuschlag im Rahmen der europäischen Leader-Förderung erhielt. „Nicht minder dankbar sind wir aber auch dafür, dass uns wie bereits bei der Sanierung des benachbarten Kantorats erneut viele Spenderinnen und Spender unter die Arme greifen“, so Döring. Denn von den Gesamtkosten in Höhe von rund 140 000 Euro müsse die Kirchgemeinde 24 000 Euro durch Spenden aufbringen, welches Vorhaben bereits weit gediehen sei.

Nach der Sanierung ist vor der Sanierung

„Dabei haben wir Unterstützung auch von Menschen erhalten, die nicht der Kirchgemeinde angehören. Zweifellos schaut das Dorf interessiert darauf, was wir hier tun“, betont Pfarrer Thomas Enge. Dieser hat, wenn die aktuelle Zweenfurther Baustelle im nächsten Jahr Geschichte sein wird, bereits die nächste vor Augen. Denn der Dachstuhl des Althener Gotteshauses, eines von fünf innerhalb der Kirchgemeinde, harre dringend einer Sanierung.

Was dies bedeutet, dafür bietet die Zweenfurther Kirche dem Borsdorfer Pfarrer eine Art Blaupause. Aus den fünf Sparren des Dachstuhls nämlich, den ein Holzgutachten als erneuerungsbedürftig eingestuft hatte, wurden am Ende deren 14. „Bei einem solch betagten Gebäude weiß man nie, was einen erwartet“, meint der Althener Bauunternehmer Michael Grosse, in dessen Händen die Arbeiten zur Sicherung des Westgiebels des Gotteshauses lagen.

Arbeiten am Glockenstuhl in 2022

Noch einmal ein gefragter Mann sein wird er, wenn noch in diesem Jahr ein neuer Stuhl und neue Deckenbalken in der Sakristei verbaut werden und der West-Anbau sanierungstechnisch in Angriff genommen wird. Arbeiten, die ferner die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zur Kirche beinhalten werden.

Und auch im nächsten Jahr werden sich Handwerker noch eine Weile die Klinke im Zweenfurther Gotteshaus in die Hand geben. „Sobald die Fledermäuse ihre Wochenstube verlassen haben, beginnen die Arbeiten am Glockenstuhl“, berichtet Gudrun Döring.

Geheimnisumwitterte Schuhe

Dieser umfassen ihr zufolge unter anderem die Erneuerung der aus den 70er Jahren stammenden elektronischen Steuerung sowie die Ertüchtigung der Deckenbalkenlage der sogenannten Glockenstube. „Im Frühjahr dann wollen wir den Abschluss der Sanierungsarbeiten angemessen mit einem Fest feiern“, kündigt die Kirchvorsteherin an.

Vielleicht ist zu diesem Zeitpunkt ja auch ein Geheimnis gelüftet, welches die Dachdecker bei ihren Arbeiten ans Tageslicht beförderten. „Im Dachkasten wurde ein Paar alte Schuhe gefunden. Und wir hoffen, dass uns jemand die Zeit sagen kann, in der sie getragen worden sind“, so Gudrun Döring.

Von Roger Dietze