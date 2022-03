Zwei Brände bei Wurzen: Jetzt ermittelt die Polizei

Wurzen/Bennewitz

Gleich zu zwei Bränden mussten die Wehren rund um Wurzen an diesem Wochenende ausrücken.

Bereits am Freitag gegen 20.15 Uhr ging ein Holzpavillon in Altenbach in Flammen auf. Trotz des schnellen Einschreitens der Freiwilligen Feuerwehr wurden durch das Feuer die Hecke des Nachbarn und ein Pkw beschädigt, tilte die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mit. . Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.

Aus bisher nicht bekannter Ursache kam es in der Nacht von Freitag zu Samstag zum Brand einer Gartenlaube in einem Wurzener Kleingartenverein an der Torgauer Straße. Die Freiwilligen Feuerwehren von Wurzen und Nemt kamen zum Einsatz. Trotz schnellen Handelns brannte die Laube komplett nieder, gab die Polizei weiter bekannt. Trotz des schnellen Handelns der Freiwilligen Feuerwehren Wurzen und Nemt brannte die Laube komplett nieder.

Ein Schuppen auf einem Nachbargrundstück sei durch das Feuer ebenfalls beschädigt worden. Die Löscharbeiten dauerten bis gegen 4 Uhr. Es werde nun wegen Brandstiftung ermittelt. Der Sachschaden sei noch nicht zu beziffern, so die Polizei weiter.

Von LVZ