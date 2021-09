Zwei Männer belästigen in Wurzen eine Frau

Wurzen

Am Donnerstagmorgen gegen 6.25 Uhr wurde eine Frau in Wurzen in der Badergasse von zwei unbekannten Männern angegriffen. Die Männer hielten sie fest und berührten sie unsittlich, teilte die Polizei mit. Durch ihr wehrhaftes Verhalten gelang es der Frau, sich zu befreien.

Es gelang ihr, einem Tatverdächtigen einen schmerzhaften Tritt zuzufügen, sodass die Männer von ihr abließen und sich umgehend in unbekannte Richtung entfernten. Die beiden Unbekannten wurden wie folgt beschrieben werde.

Genaue Täterbeschreibungen

Der eine Mann ist circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und zwischen 25 bis 30 Jahren alt. Er hatte sonnengebräunte Haut, große Hände, eine dünne sportliche Figur. Er trug seine schwarzen Haare nach oben gegelt und war insgesamt sehr gepflegt. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt mit schwarzer großer Schrift im vorderen Bereich und einer langen Hose.

Die Größe des zweiten Mannes wird mit 1,70 bis 1,75 Metern angegeben. Er soll zwischen 25 und 30 Jahren alt gewesen sein, hat ebenfalls dunkle Haut und wird als sportlich mit einem breiten Kreuz beschrieben. Zudem trug er einen sehr markanten gepflegten Drei-Tage-Bart mit scharfen Kanten rechts und links auf Wangenhöhe und einen Oberlippenbart. Seine Augen werden als auffällig dunkel beschrieben. Er trug markante rote Turnschuhe (Sneakers) sowie einen dunklen Kapuzenpullover (einfarbig).

Zeugen sollen sich in Wurzen melden

Die Kriminalpolizei in Grimma hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat im Tatzeitraum Männer gesehen, die sich im Innenstadtbereich von Wurzen befunden haben und sich möglicherweise auffällig verhalten haben? Wer kann Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben?

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Grimma, Standort Wurzen, Lüptitzer Straße 39 , Tel. (03425) 9850 zu melden.

Von HS