Einen Fußgänger hat die Polizei am Dienstagabend auf der A 14 zwischen Naunhof und Dreieck Parthenau aufgesammelt. Gegen 21.45 Uhr fanden die Beamten den Mann, während er gerade auf dem Standstreifen der Autobahn in Richtung Magdeburg lief. Zuvor ging ein Notruf bei der Polizeidirektion Leipzig ein.

Die lebensgefährliche Wanderung wurde an Ort und Stelle von den Polizisten beendet. Der 27-Jährige äußerte, dass er eigentlich von Naunhof nach Leipzig laufen wollte. Die Beamten erklärten ihm die Gefährlichkeit seines Tuns und erhoben an Ort und Stelle ein Verwarngeld. Anschließend brachten die Beamten den Mann zu einer nahegelegenen Bushaltestelle, damit er von dort zurück in seine Wohnung fahren konnte.

Gegen 03:30 Uhr traf eine Streife denselben Mann auf der Autobahn A 38 an, wie er in Richtung Dresden lief. Er gab an, dass er sich verlaufen hätte und nicht mehr zurück finden würde. Nach erfolgter Anzeige brachten die Beamten den 27-Jährigen nach Leipzig zurück.

