Zwei neue Mehrfamilienhäuser: Punktlandung für Großprojekt im Brandiser Stadtzentrum

Wurzen/Brandis

Das Ende naht: Bis zum 1. November werden noch Restarbeiten an den Außenanlagen erledigt und dann kann unter dem Großprojekt der Wohnungsgenossenschaft Wurzen in Brandis der Schlussstrich gezogen werden. In nur anderthalb Jahren zog das Unternehmen inmitten des Stadtzentrums und somit an exponierter Lage zwei Wohnhäuser hoch und investierte für den Bau knapp über sechs Millionen Euro.

Das Vorhaben begann am 1. April des Vorjahres mit dem Abriss der alten Kaufhalle an der Ecke Mathildenstraße/Rathausgasse, erinnert sich der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer Sven Mittenzwei. Bereits am 30. Juni konnte er mit dem Aufsichtsratschef der Genossenschaft, Thomas Gündel, sowie Bürgermeister Arno Jesse (SPD) den Grundstein legen und am 2. November schließlich das Richtfest feiern.

Firma stößt auf sieben Meter starken Kohleflöz

Seit dem 1. September diesen Jahres ist das Gebäude Mathildenstraße 7 komplett bezogen, vier Wochen später folgte die Fertigstellung der Rathausgasse 7 – 9. Alles in allem, so Mittenzwei, entstanden 20 moderne Anderthalb- bis Vier-Raum-Wohnungen, darunter 16 barrierefreie. Probleme mit der Vermietung, so der 53-Jährige, gab es zu keinem Zeitpunkt. „Ganz im Gegenteil. Für unsere beiden Immobilien meldeten sich über 70 ernsthafte Interessenten, sodass wir Bewerbern absagen mussten, die wir sehr gern als Mieter gehabt hätten.“ Erfreulich sei zudem, fügt er an, dass sich die Hausgemeinschaften aus alleinstehenden Rentnern sowie jungen Familien zusammensetzen.

Gemeinsam legen sie die Schatulle in die oberste Treppenstufe: (v.l.) Kaufmännischer Vorstand Birgit Huber, der Brandiser Bürgermeister Arno Jesse, der Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende Sven Mittenzwei und der Vorsitzende des Aufsichtsrates Thomas Gündel. Quelle: Stadtverwaltung

Trotz der angespannten Corona-Situation blieben laut Mittenzwei während der Bauphase größere Probleme aus. Der Genossenschaft gelang es sogar, die geplante Investitionssumme von 6,21 Millionen auf 6,05 Millionen Euro zu minimieren und unvorhersehbare Hürden zu meistern. Unter anderem mussten vor dem Gießen der Bodenplatte 100 Säulen per Rüttelstopfverfahren acht Meter tief ins Erdreich getrieben werden. Dabei stieß die Firma auf einen sieben Meter starken Kohleflöz. Insbesondere die Entsorgung der weit über 1000 Tonnen Braunkohle stellte sich im Nachgang als kompliziert und extrem kostenaufwendig heraus, da niemand das Material abnehmen wollte. Letztlich fand das erfahrende Abbruchunternehmen Kafril eine geeignete Deponie unweit von Riesa. „Das wurde mit 80 000 Euro richtig teuer“, so Mittenzwei.

Blick über ganz Leipzig von der Dachterrasse aus

Lobend äußert sich der Geschäftsführer insbesondere über den guten Kontakt zur Kommunalverwaltung und ebenfalls über die Arbeit des Wurzener Planungsbüros Hagen Weidemüller. „Wir haben von der Stadt jederzeit Unterstützung erhalten. Bürgermeister Jesse begleitete uns damals auch beim Gang zum Bauordnungsamt des Landkreises.“ Das Planungsbüro Weidemüller indes überzeugte von Beginn an mit seinem Entwurf der beiden Häuser und ging letztlich als Sieger des von der Wohnungsgenossenschaft initiierten Architektenwettbewerbs mit fünf Teilnehmern hervor.

Blick über die Dächer von Brandis: Eine Besonderheit ist die Gemeinschaftsdachterrasse des Mehrfamilienhauses Rathausgasse 7 – 9. Quelle: Wohnungsgenossenschaft Wurzen

Zwei Details will Mittenzwei dabei keineswegs unerwähnt lassen. Zum einen die emissionsfreie Heizungsanlage, die Erdwärme über 14 Bohrungen aus 75 Metern Tiefe nutzt, und zum anderen die Gemeinschaftsdachterrasse des Hauses in der Rathausgasse. „Von hier aus genießt man bei klaren Sichtverhältnissen den Blick über ganz Leipzig. Darüber hinaus bietet sie Schutz vor Regen und Sitzgelegenheit.“

Übrigens steht für den Großvermieter nach seinem ersten Neubau seit 1997 noch in diesem Jahr ein zweiter Höhepunkt an. „In circa vier Wochen schließen wir die komplexe Modernisierung des Blocks Theodor-Körner-Straße 74 – 80 ab.“ Die Immobilie mit 40 Wohneinheiten erhielt eine Rundum-Frischekur – Balkone, Wintergarten, Esszimmer sowie einen Aufzug für 30 Wohnungen.

Die Wohnungsgenossenschaft Wurzen wurde am 22. Dezember 1954 von 14 Personen unter dem Namen „Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Albert Kuntz“ gegründet. Mit dem Bau der ersten Wohnhäuser im Steinhof legten sie dann anderthalb Jahre später das Fundament ihres heutigen Immobilienbestandes. Im April 1957 zogen im Steinhof die ersten Mieter ein. 1978 fusionierten die dazumal bestehenden fünf regionalen Genossenschaften in Wurzen, Brandis, Bennewitz, Lüptitz und Hohburg zu einer.

Von Kai-Uwe Brandt