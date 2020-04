Zweiter Anlauf für neun Einfamilienhäuser in Brandis

Brandis

Zwischen Mathildenstraße und Dahlienweg in Brandis soll eine 5758 Quadratmeter große und stark verwilderte Brache als Wohnstandort entwickelt werden. Der Stadtrat billigte mehrheitlich, bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen, den Entwurf des Bebauungsplanes „Am Alten Kino“ in der Fassung vom Dezember 2019. Dieser wird jetzt öffentlich ausgelegt.

Anzeige

Bedenken von Natur- und Denkmalschutz ausgeräumt

Das Vorhaben kommt der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum in Brandis entgegen. Trotzdem ist es der zweite Anlauf, die nur 250 Meter vom Markt entfernt gelegene Fläche einer Nutzung zuzuführen. Bereits 2013 hatte der Stadtrat die Aufstellung eines B-Planes beschlossen. Obwohl nicht erforderlich, wurde eine vorgezogene Bürgerbeteiligung durchgeführt, Hinweise gingen jedoch nicht ein. 2017 schließlich lag der Plan auf dem Tisch und wurde öffentlich ausgelegt. Aufgrund kritischer Stellungnahmen insbesondere von Natur- und Denkmalschutz habe der Investor, die Bauprofis mit Sitz in Beucha, davon abgesehen, den Plan nochmals zu überarbeiten, fasste Bauamtsleiterin Kerstin Quandt den damaligen Stand zusammen. „Aber jetzt will er das Vorhaben noch einmal in Angriff nehmen.“

Lesen Sie auch:

Vor etwa sechs Wochen wurde bereits der Wildwuchs auf dem Gelände grob zusammengeschoben. Das erneute Prozedere erklärte Quandt damit, dass die Stellungnahmen von damals nur zwei Jahre gültig waren. Die Bedenken seien inzwischen jedoch ausgeräumt. Eine Untersuchung der acht höhlenreichen Einzelbäume habe keine brütenden Vögel, Fledermäuse oder weitere geschützte Tierarten nachweisen können. Trotzdem seien Fällungen auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Auch für das nahe Kulturdenkmal Mathildenstraße 23, ein 1905 errichtetes Haus mit Fachwerkelementen, bestünden aus stadtplanerischer Sicht keine Bedenken.

Bauweise fügt sich in Umgebung ein

Auf dem Areal sollen sieben Einfamilienhäuser, maximal neun Meter hoch, entstehen, für sechs gibt es bereits eine Reservierung. „In Anlehnung an die umgebende lockere Bebauung wird bewusst auf Hausgruppen beziehungsweise Reihenhäuser verzichtet“, so das mit der Planung beauftragte Macherner Ingenieurbüro Reinmold-Nöther. Auf den Grundstücken sind jeweils zwei Pkw-Stellplätze nachzuweisen, so dass insbesondere die Mathildenstraße, eine Kreisstraße, nicht durch parkende Autos beeinträchtigt wird.

Von dieser aus soll das Areal mit einer Stichstraße – Fußwege sind nicht vorgesehen – erschlossen werden, und zwar unter Rückbau der beiden baufälligen Gebäude Nr. 27. Die entstehende Straßeneinbindung zur Mathildenstraße wird mit 13 Meter Breite als sehr gut einsehbar eingeschätzt. „Eine Anbindung des Dahlienweges über die Privatgrundstücke zur Mathildenstraße besteht derzeit nicht und wird vom Vorhabenträger sowie der Stadt Brandis ausdrücklich auch nicht befürwortet“, heißt es im Planentwurf weiter. Damit soll Durchgangsverkehr vermieden werden.

Stadträte fordern Querverbindung für Fußgänger

Trotzdem blieb die Verkehrsregelung nicht ohne Kritik im Stadtrat: „Ich bedauere, dass der Investor noch immer nicht bereit ist, für die Anwohner des Dahlienweges eine fußläufige Verbindung zur Mathildenstraße zu schaffen“, sagte Alexander Schmidt (Grüne). Das erspare diesen einen Umweg in die Innenstadt von einem Kilometer. Deshalb müsse die Stadt „dem Investor diese kleine Last auferlegen“. Alexander Busch (Freie Wähler) pflichtete ihm bei und erinnerte: „Wir haben bei Schaffung neuer Wohngebiete immer auf Querverbindungen gedrungen.“

Altes Kino ist heute ein Fahrradladen

Seine Bezeichnung „Am Alten Kino“ hat der B-Plan übrigens nach dem ersten Lichtspielhaus des Ortes, das der aus Wurzen stammende Klempnermeister Friedrich Hermann Märker 1913 nach Umbau eines Wohnhauses in der Mathildenstraße 27 – heute befindet sich hier das Geschäft „Radwelten“ – eröffnete. Das erste Mal brachte die Weltwirtschaftskrise Märkers Kino in Schwierigkeiten – in den Gaststätten wurden als neue Einnahmequelle Saalkinos eingerichtet, so auch im Ratskeller. 1949 wurde das Kino verstaatlicht. Mitte der 80er-Jahre gingen die Besucherzahlen in dem über 265 Sitzplätze verfügenden Kino stetig zurück, weshalb es 1988 zur Schließung kam. Die Einrichtung wurde ausgebaut, wobei die Kinositze in der sowjetischen Garnison Waldpolenz neue Verwendung fanden. (Quelle: Stadtbote 6-8/2012, Frank Schimpke).

Von Ines Alekowa