Grimma/Trebsen/Wurzen/Borna

Die aktuellen Pläne von Kneipenschließungen bringt Gastwirte und Restaurantbetreiber im Landkreis Leipzig um den Schlaf. Ohne einen Ausgleich durch Bund und Länder sehen sie kaum eine Chance, zu überleben. Wenn das Weihnachtsgeschäft wegbricht, dann wird der eine oder andere aufgeben.

Buchungen für Martinsgansessen und Weihnachtsfeiern

Volle Auftragsbücher für November und Dezember hatten die Fröhlichs von der Lindenklause im Naunhofer Ortsteil Lindhardt. „Das Martinsgansessen war mit 150 Personen geplant, Weihnachten schon komplett ausgebucht“, sagt Andreas Fröhlich. Er fürchtet große wirtschaftliche Verluste, wenn das alles wegfällt. Inzwischen seien schon die ersten Familienfeiern aus Angst vor Corona abgesagt worden.

Anzeige

Fröhlich, der zusammen mit einer Köchin bei seiner Frau Petra angestellt ist, macht sich vor allem Sorgen um die drei geringfügig beschäftigten Servicekräfte. „Müssen wir dichtmachen, brauchen wir sie nicht mehr. Und der Staat fängt sie nicht auf“, bedauert er und übt grundlegend Kritik an der Politik: „Wir haben zwar Verständnis dafür, dass der Pandemie begegnet werden muss. Aber man treibt die Leute aus der Öffentlichkeit mit funktionierenden Hygienekonzepten hin zum Privaten, das sich weniger kontrollieren lässt.“

Die Betreiber der Linkenklaus in Lindhardt, Petra und Andreas Fröhlich. Quelle: Thomas Kube

Speisekarte auf Online-Bestellung umgestellt

Helfen möchten sich die Fröhlichs genauso wie beim Lockdown im Frühjahr. Sie stellen gerade ihre Speisekarten auf Online-Bestellungen um. „Viele Kunden wollen unser Angebot des Außer-Haus-Verkaufs wieder annehmen. Das freut uns“, sagt der Wirt.

Nichtsdestotrotz konstatiert er: „Die Gastronomie wird abgewürgt. Die Schließung kommt einem Berufsverbot gleich.“ Er könne keinen Kredit aufnehmen, wenn er nicht weiß, wie oft er noch abschließen muss und von welchen Einnahmen die Tilgung bestritten werden kann. „Uns fehlt die Sicherheit.“

Noch drastischer beschreibt Jochen Rockstroh von Schloss Trebsen die Situation. Seit März sei er beinahe zum Nichtstun verurteilt. Die Belegschaft befinde sich in Kurzarbeit. 95 Prozent des Umsatzes sei weggebrochen. Der 60-Jährige schlägt Alarm: „Wir sind so gut wie tot.“ Die Absage jeglicher Gastronomie auf Leipzigs Weihnachtsmarkt empfindet er als weiteren Sargnagel. Jedes Jahr hatte er beim mittelalterlichen Treiben auf dem Naschmarkt den Hut auf. Die Stände waren selbst gewerkelt, die Türme weithin sichtbar. Stilecht füllten er und seine bis zu 300 Pauschalkräfte die Bäuche der Besucher – mit Glühwein, Bowle, Rahmfleck.

„Keine Events – keine Fässer“

Eine Erfolgsgeschichte, bis das Virus kam und mit ihm der Lockdown. Ritterturnier, Firebirds-Festival, Highlandgames – alles fiel Corona zum Opfer. Für den Trebsener Schlossherrn, der seit 2008 viel Geld in den Erhalt des historischen Gemäuers steckt, eine Katastrophe. Selbst seine kleine feine Privatbrauerei in Nerchau, in besseren Tagen kreierte er Sachsens erstes Bio-Bier, ist nur zur Hälfte ausgelastet: „Keine Events, keine Fässer!“ Allenfalls die Schlossgaststätte hatte zuletzt geöffnet: „Aber auch nur sonntags und das fünf Stunden.“

Bier ist ein weiteres Standbein von Schloss- und Brauherr Jochen Rockstroh. Weil weniger Feste gefeiert werden, ist aber auch dieser Absatz eingebrochen. Quelle: Andreas Döring

Gastronomen wie er fühlten sich als Opfer, würden öffentlich aber zu Tätern abgestempelt: „Wir sollen an allem Elend schuld sein. Das ist das irre.“ Die Kurzarbeit sei eine gute Sache, sagt Rockstroh und bedankt sich bei der Bundesregierung. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass er ohne diese Überbrückung seine 20 fest Angestellten längst hätte entlassen müssen. „Irgendwann sind die Reserven aufgebraucht. Dann können wir die Kredite nicht mehr bedienen. Was bleibt, wäre die Insolvenz.“

Quälende Unsicherheit und trübe Aussichten

Schlimmer noch als die Verluste seien die Aussichten: „Selbst wenn der Spuk mal vorbei ist, werden wir bei Events im Schloss keine 6000 Besucher mehr haben. Aber die brauchst du, sonst rechnet sich die Kultur nicht.“ Niemand wisse, wann der Impfstoff gefunden und die Masse immun sei. Bis dahin gingen weitere Hiobsbotschaften ein, wie die Absage des Weihnachtsmarktes in Esslingen. Nun bleibe ihm nur noch der eigene Trebsener Schlossadvent: „Wenn es ganz blöd kommt, müssen wir den womöglich selber canceln.“

„Wir haben das ja schon mal durch“, sagt Manuela Borbe-Köster. Die Betreiberin der Gaststätte in Thierbach, eine der wenigen, die es in der Stadt Kitzscher und deren Ortsteilen überhaupt noch gibt, rechnet damit, dass sie ihre Festangestellte wieder in Kurzarbeit schicken muss und dass ihre vier Pauschalkräfte wieder auf der Straße stehen werden, falls Gaststätten tatsächlich ab Montag schließen müssen.

Außer-Haus-Geschäft ist kein Ersatz

Über Wasser halten will sich die Pächterin, die Pacht und laufende Kosten auch weiterhin zahlen muss, mit Außer-Haus-Verkauf und Essenslieferungen mittags und abends. Und sie hofft, dass eine neuerliche Schließung nicht all zu lange dauert, dass die Gastronomen vor Weihnachten wieder öffnen können. Zwar könne sie, sagt Manuela Borbe-Köster, natürlich auch das Weihnachtsessen zu den Leuten nach Hause liefern. „Aber das ist nicht das, was wir Gastronomen brauchen“, sagt die Gaststättenchefin und gesteht: „Ich habe Bammel vor den nächsten Wochen.“

Treffen in Gaststätten sicherer als zu Hause

Im Familienbetrieb des Hotels und Restaurants Bierstübl in der Altenburger Straße in Borna hoffen die Betreiber, dass wenigstens Familienfeiern mit bis zu 25 Personen erlaubt bleiben. Küchenchef Amadeus Weidinger empfindet es als ungerecht und nicht gerechtfertigt, dass der Kampf gegen die Corona-Pandemie auf dem Rücken der Gastronomie ausgetragen werden soll.

Seit der zweimonatigen Schließung im Frühjahr würden Gastronomen nach strengen Hygieneregeln arbeiten. Das verursache nicht nur höhere Kosten, sondern schaffe mehr Sicherheit gegen die Ansteckungsgefahr. „Wir“, sagt Weidinger, „bieten den Menschen die Plattform, sich unter Bedingungen von Hygienekonzepten zu treffen.“ Müssten Gaststätten schließen, so seine Befürchtung, dann träfen sich die Menschen zu Hause, vermutlich unter weniger strengen Regeln und mit weniger Abstand.

Von Frank Pfeifer, Haig Latchinian, André Neumann