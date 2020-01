Zwillinge aus Trebsen knacken 500er-Marke im Wurzener Krankenhaus

Wurzen/Grimma

Wäre Mina Amalia nur eine Minute früher zur Welt gekommen, würde sie das 500. Kind der Abteilung Geburtshilfe im Wurzener Krankenhaus der Muldentalkliniken gGmbH sein. Doch sie überließ ihrem Brüderchen Liam Elias den Vortritt.

Die Zwillinge erblickten am 27. Dezember das Licht der Welt – Liam Elias mit einem Gewicht von 2760 Gramm sowie einer Größe von 49 Zentimeter um 8.41 Uhr und Mina Amalia mit 2957 Gramm sowie 49 Zentimeter um 8.42 Uhr. „Beiden geht es gut, sie sind schon zu Hause in Trebsen“, berichtet Vater Daniel Schönfeld, der sich zugleich für die gute Betreuung beim Team der Geburtshilfe bedankt. Für den 38-Jährigen und seine Frau Katja ist der Nachwuchs nicht Neues. Denn das Paar hat bereits zwei Mädchen und drei Jungs. Dass es diesmal Zwillinge geworden sind und mit Liam Elias sogar noch das 500. Kind der Klinik, überraschte den stolzen Vater dann aber doch.

Krankenhaus Wurzen verzeichnet knapp 500 Geburten

Was die aktuellen Geburtenzahlen betrifft, braucht sich das Wurzener Krankenhaus keineswegs hinter anderen Einrichtungen zu verstecken. Mittlerweile, so Chefarzt Detlef Wolff, gebe es im Jahresdurchschnitt rund 500 Entbindungen in der Kutusowstraße. „Wir sind fachlich nicht nur auf gesunde, sondern darüber hinaus auch auf kranke Schwangere eingestellt, etwa Diabetes-Patientinnen oder Drogenkonsumentinnen“, erläutert der Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Zudem sorge die benachbarte Kinderstation für eine lückenlose Betreuung.

Der taufrischen Statistik nach gab es 2019 in Wurzen genau 494 Entbindungen (2018 – 512; 2017 – 509) und aufgrund von neun Zwillingsgeburten insgesamt 503 Kinder – darunter 257 Mädchen und 246 Jungen. Gerade dieses Verhältnis bezeichnete Wolff als eher ungewöhnlich, „da üblicherweise 103 Jungen zu 100 Mädchen geboren werden“.

Dr. Detlef Wolff, Chefarzt der Abteilung Geburtshilfe im Krankenhaus Wurzen. Quelle: Thomas Kube

Das erste Baby 2020 kam übrigens am 1. Januar um 11.20 Uhr zur Welt – ein Mädchen (4205 Gramm) mit dem Namen Maike. Apropos Maike: Die häufigsten und folglich beliebtesten Namen des Vorjahres waren laut Wolff Emma (1.), Sophia (2.) und Lina (3.) sowie Elias (1.), Fritz (2.) und Matheo (3.).

Erfreuliches Ergebnis für Grimmaer Beleghebammen

Mit einem erfreulichen Ergebnis startete ebenso die Hebammengemeinschaft Grimma hoffnungsvoll ins neue Jahr. Das Team aus zehn freiberuflichen Hebammen organisiert seit dem 1. September 2018 als eigenständiges Unternehmen den Kreißsaalbetrieb im Krankenhaus Grimma und arbeitet hier eng mit den angestellten Ärzten, dem Pflegepersonal und der Verwaltung zusammen.

Wie Sprecherin Mandy Wendrich auf Nachfrage mitteilte, nutzten bis zum 31. Dezember 269 werdende Mütter den Service der Beleghebammen – ein Plus von 41 Geburten zu 2018. „Unser Ziel sind jährlich 300 bis 350 Entbindungen.“ Den Erfolg, der sich schon im August andeutete, führte Wendrich auf das wachsende Vertrauen der Frauen zurück, die oft aus der Region um Grimma und dem Randbereich Leipzigs stammen. „Wir setzen möglichst auf eine natürliche Niederkunft, weshalb unsere Devise lautet: So wenig wie möglich, so viel wie nötig.“

Von Kai-Uwe Brandt