Lossatal/Mark Schönstädt

Pure Nostalgie auf dem Abstellgleis am ehemaligen Bahnhof Dornreichenbach in Mark Schönstädt: Georg Pasternak staunte nicht schlecht, als er Ende voriger Woche eine Entdeckung machte, die das Herz von Eisenbahnfans höherschlagen lässt.

Entlang des Schienenstrangs reihte sich ein geschichtsträchtiger Waggon an den anderen. Darunter Reisewagen des Orient-Express’, die einst zwischen Paris und Istanbul verkehrten und als Schauplatz in Film- und Literaturklassikern bekannt wurden, wie vor allem durch den Kriminalroman „Mord im Orient-Express“ von Agatha Christie. Gleich dahinter erinnern Waggons mit sichtbarer Alterspatina an den Luxuszug „Rheingold“, den die Deutsche Bundesbahn nach dem Zweiten Weltkrieg 1951 wieder für Fernreisen einsetzte.

Museales Prunkstück: die Stromliniendampflok BR 01 1102

Doch das schönste museale Prunkstück dürfte die blau-schwarze Stromliniendampflok BR 01 1102 sein, die gleichfalls zur Zwangspause im Lossataler Ortsteil verdammt ist. Jedenfalls erfuhr Pasternak von den Aufsichtspersonen vor Ort, dass das stählerne Kraftpaket mit einem Gesamtgewicht von 192 Tonnen und einer Leistung von 2470 Pferdestärken sowie die historischen Waggons nach Halberstadt ins frühere Reichsbahnausbesserungswerk, heute die VIS Verkehrs Industrie Systeme GmbH, überführt werden soll. „Auf den Weg dorthin gab es angeblich Komplikationen, weshalb die Kolonne hier bei uns einen Zwischenstopp einlegen musste.“

Nostalgie pur: Die Reisewagen des Orient-Express' verkehrten einst zwischen Paris und Istanbul. Bekannt wurde der Luxuszug auch als Schauplatz in Film- und Literaturklassikern, vor allem durch den Kriminalroman „Mord im Orient-Express" von Agatha Christie. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Wann die Zeitzeugen der Eisenbahngeschichte wieder rollen dürfen, weiß Pasternak nicht. „Das konnten mir die Leute nicht sagen. Sie warten wohl auf einen Werkstattwagen.“ Allerdings reicht der kurze Aufenthalt bereits für neugierige Besucher, die den Schienen-Tross aus Tschechien ungläubig bestaunen. Dort sollte die Renaissance der Waggons und Lokomotive eigentlich über die Hebebühne gehen. Aber der Reparaturbetrieb schlitterte wenig später in die Pleite. Insofern lagerte auch die Lok 01 1102 mit der bewegten Vergangenheit seit November 2013 teilzerlegt in einer verschlossenen Halle des Ausbesserungswerkes Ceské Velenice.

Schnittige Zugmaschine mit einer bewegter Vergangenheit

Die schnittige Dampflok stammt von der Berliner Maschinenbau AG und wurde am 31. Juli 1940 an die Deutsche Reichsbahn ausgeliefert und 14 Tage später in München in den Dienst gestellt. Die Ausmusterung erfolgte am 12. April 1973. Danach begann ihr zweites Leben. Denn nach der Aufarbeitung 1995 im Dampflokwerk Meiningen, wo sie eine rekonstruierte Stromlinienverkleidung in der Ursprungsform von 1939 erhielt, ratterte die 01 1102 ab dem 6. März 1996 wieder vor Sonderzügen über die Gleise. Das endgültige Aus bescherte ihr ein Unfall im Dezember 2004 – bei Gießen stürzte der Koloss in die Drehscheibe.

Stählernes Kraftpaket: Die Schnellzug-Dampflokomotive 01 1102 ging 1940 in Betrieb, wiegt voll beladen 192 Tonnen und bringt eine Leistung von 2470 Pferdestärken auf die Schiene. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Auch Pasternak vom Verein Historische Steinarbeiterkantine Waldbad hat sich über das Internet kurz eingelesen und ist begeistert von den Kurzzeitgästen an der ehemaligen Bahnstation Dornreichenbach. Zumal am Haltepunkt an der ICE-Strecke Leipzig – Dresden seit dem 15. Dezember 2002 nicht mehr allzu viel passiert. Damals schob die Bahn AG das Dorf Mark Schönstädt aufs Abstellgleis.

Wie der Bahnhof Dornreichenbach zu seinem Namen kam

Noch zwei Jahre zuvor hielt zumindest die Regionalbahn werktags aller zwei Stunden vor Ort, um Fahrgäste nach Wurzen oder Riesa zu befördern. Das Ende wurde besiegelt, obwohl die Bahn AG 1995 für mehrere Millionen den Bahnhof Dornreichenbach völlig neu gestaltete. Zur Übergabe 1996 lobte die Planungsgesellschaft Bahnbau das ehrgeizige Projekt inklusive einer extra errichteten Fußgängerunterführung und dem Abriss des über 100-jährigen Bahnhofsgebäudes noch als „Neubau für die Zukunft“.

Der Orient-Express war ursprünglich ein nur aus Schlaf- und Speisewagen zusammengesetzter Luxuszug der Compagnie Internationale des Waggons-Lits Quelle: Kai-Uwe Brandt

Zum Namen Bahnhof Dornreichenbach, obwohl auf Mark Schönstädter Flur gelegen, kam der Haltepunkt übrigens durch Wilhelm von Minckwitz. Der General der Infanterie besaß das Rittergut Dornreichenbach und hatte als persönlicher Vermögensverwalter des Königs von Sachsen des Öfteren in Dresden zu tun. Daher veranlasste er, dass der Zug ab 1877 bei Bedarf in Mark Schönstädt hielt, wo er ein- und aussteigen konnte.

Von Kai-Uwe Brandt