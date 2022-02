Brandis

Brennende Mülltonnen in Brandis haben die Kameraden der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag aus dem Schlaf geholt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hätten Unbekannte insgesamt zwölf Rest- und Papiermülltonnen in der Nordstraße entzündet.

Durch das Feuer wurde ein nebenstehender Pkw Toyota ebenfalls beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schaden ließ sich am Tag danach noch nicht beziffern.

Von LVZ