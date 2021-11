Machern

Der Martinsumzug am 11. November in Machern ist abgesagt. „Wegen der Entwicklung von Corona-Infektionen in Kindergärten und Schulen ist uns daran gelegen, das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten“, begründen Bürgermeister Karsten Frosch (CDU) und Pfarrerin Lydia Messerschmidt die Entscheidung. Nach Corona-Infektionen gelten derzeit für eine Kita-Gruppe der Einrichtung „Knirpsenhaus“ im Zeititzer Weg und zwei Klassen der Grundschule „Am Schlosspark“ Quarantäne-Anordnungen der Landkreisverwaltung.

Verkürzter Unterricht – Hortgruppen werden zusammengelegt

An der Grundschule werde verkürzter Unterricht mit Klassenlehrerstunden praktiziert, heißt es außerdem in einem Elternbrief. „Im Hort ist auf Grund von fehlendem Personal im Anschluss an den Unterricht keine klassenweise Betreuung möglich“, teilt der Rathauschef weiter mit. Gruppen müssten also zusammengelegt werden, was die aktuelle sächsische Coronaverordnung für Schulen und Kitas auch zulasse.

„Würde keine Zusammenlegung von Gruppen erfolgen, wäre die Konsequenz, dass ganze Klassen nicht mehr betreut werden können“, schildert der Bürgermeister die Lage. Dies wolle man als Kommune vermeiden. Eltern stehe es frei, auf Grund der Zusammenlegung von Hortgruppen ihr Kind zu Hause zu betreuen, heißt es abschließend.

Von sp