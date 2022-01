Machern

Seit vielen Jahrzehnten nutzen die örtlichen Sportfreunde Gaststätte und Kegelbahn im Macherner Ortskern. Der Gemeinderat sah jetzt die Notwendigkeit, die Vertragsbedingungen in der kommunalen Liegenschaft auf neue Füße zu stellen. Dazu gab es intensive Gespräche mit den Verantwortlichen des SV Machern 90.

Zur Eröffnung war die Macherner Kegelbahn die modernste im gesamten Kreis Wurzen

Bereits vor der Wende nutzten die Sportler einen Teil des Objektes Schlossplatz 3 als Kegelbahn und Gaststätte. Nach 1990 stemmten die Vereinsmitglieder zum großen Teil Instandsetzungs- und Investitionskosten, um eine ansprechende Sportstätte zu schaffen. Als Glanzpunkt galt die Eröffnung einer neuen Kegelanlage im August 1993. Der damalige Macherner Bürgermeister Horst Kretzschmar – selbst begeisterter Kegelfreund – verkündete zur Inbetriebnahme nicht ohne Stolz, dass es sich um die modernste Anlage im Kreis Wurzen handele. Seit 1993 bestand auch ein Mietvertrag zwischen Kommune und Verein, der den Sporttrakt mit Gaststätte am Schlossplatz 3 sowie den Sozialtrakt in der Goethestraße 1a umfasste.

Laut Gemeindeverwaltung habe der SV Machern 90 in der Anfangsphase alle Nebenkosten und eine Miete von 500 D-Mark geschultert. Im Zeitraum von 2000 bis 2003 wurde erneut investiert: 23 000 Euro steckte der Verein in das Objekt. Ein Umstand, der nach Einschätzung der damals Verantwortlichen einen mietzinsfreien Vertrag für Sporttrakt und Gaststätte rechtfertigte. Abgesehen von einer Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von 40 Euro, die 2010 noch ergänzt wurde.

Bürgermeister: Mietverhältnis muss neu betrachtet werden

„Nunmehr sind wir überein gekommen, den Vertrag mit dem SV Machern 90 zu kündigen“, erklärte Bürgermeister Karsten Frosch (CDU). Die Gesamtumstände würden eine Neubetrachtung des Mietverhältnisses nötig machen – sowohl hinsichtlich der künftigen sportlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen des Vereins als auch der Kommune. Die Vertragspartner, erläuterte Frosch weiter, hätten sich einigen können, den alten Vertrag zum 31. Dezember 2021 zu beenden und vorerst einen befristeten Kontrakt zu schließen. Dieser läuft bis 31. Dezember 2023 weiterhin ohne Mietzins – allerdings bei voller Übernahme aller erforderlichen Instandsetzungsarbeiten.

SV Machern 90 kann sich über Zukunft Gedanken machen

„Somit soll über einen Zeitraum von zwei Jahren gewährleistet werden, dass sich sowohl der Verein über die Fortführung des Vertrages unter dann ortsüblichen Mietzinsen Gedanken machen kann.“ Ebenso könne die Gemeinde Überlegungen zur künftigen Entwicklung des Gesamtobjektes anstellen. Ein Kurs, der die volle Rückendeckung des Gemeinderates fand.

