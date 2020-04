LVZ-Mitarbeiter Frank Schmidt verabschiedet sich in den Ruhestand

Wurzen/Grimma

Im Muldental ist er bekannt wie ein bunter Hund. Dabei trägt er einen Namen, den es wie Sand am Meer gibt. Zur Unterscheidung und weil er im betreffenden Miniort an der Mulde lebt, firmiert Fotoreporter Frank Schmidt unter FSW, Frank Schmidt Walzig. Manche sprechen ihn deshalb bis heute mit Herr Schmidt-Walzig an: „Die denken, es ist ein Doppelname, wie Leutheusser-Schnarrenberger“, lacht der 64-Jährige mit Träne im Knopfloch.

Der 30. April ist sein letzter Arbeitstag. Nach rund 20 Jahren als freier Fotograf für die LVZ verabschiedet sich der Autodidakt in den Ruhestand. „Es hat riesig Spaß gemacht, ein Teil der Redaktion gewesen zu sein. Die Kollegen haben mich stets gefördert.“ Als Seiteneinsteiger habe er nie aufgehört, an sich zu arbeiten. Inzwischen glaube er sogar, zumindest eine leise Ahnung davon zu haben, was alles dazu gehöre, täglich Zeitung zu machen, sagt er demütig.

Mit der Gärtnerlehre beginnt das Berufsleben

Die Karriere startete für den gebürtigen Leipziger mit der Ausbildung zum Gärtner. Aus dem Gärtner wurde ein Fahrer. Er chauffierte Professoren, später Sportler. Der leidenschaftliche Jogger war mit vielen Sportskanonen dicke Tinte: „Auf dem Polterabend eines Kumpels lernte ich dessen Schwester Karin kennen. Ein Jahr später heirateten wir.“ Der Liebe wegen übersiedelte Schmidt nach Walzig. Längst Großvater ist er dort noch heute glücklich.

Aus dem Städter wurde nie so recht der Vorzeige-Bauer. Und das, obwohl er zwischenzeitlich als Busfahrer in der LPG gearbeitet hatte. „Lackschuh“ nannten ihn die Feldarbeiter, die er täglich zur Schicht brachte. Penibel achtete Schmidt auf Ordnung und Sauberkeit. Das Rauchen war im Bus streng verboten. Als sich dennoch jemand die Kippe ansteckte, setzte ihn Schmidt an die frische Luft. „Das verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Fortan rauchte niemand mehr im Bus.“

Von Wiesenolympiade bis Adventsgebrumm

Nach der Wende gehörte Schmidt zu den Gründern eines Sanitär-Großhandels. Vom eigenen Hof aus lief in den Anfangsjahren das Geschäft. Später siedelte die Firma nach Trebsen um. Schmidt ging mit. Nach Feierabend verschrieb er sich der Fotografie. Mit der Kamera dokumentierte er das Dorfleben lückenlos. Ob Wald- und Wiesenolympiade oder Adventsgebrumm an der Milchrampe – der Mann vom selbsternannten Walzig-TV durfte nie fehlen.

Als WA-DO-BA-Sprecher brachte er es nach wochenlangen Live-Schalten im Radio sogar zu überörtlicher Berühmtheit. Beim Weihnachtsbaum-Ausscheid wetteiferte er mit den Kultmoderatoren Böttcher & Fischer darum, welcher Baum zuletzt nadelt: deren Bö-Fi-Fichte oder der Walziger Dorfbaum. Die Walziger siegten und Schmidt fotografierte fortan für die LVZ. Erste Flut, zweite Flut, Vogelgrippe – der Selfmademan mischte überall mit.

Verlässliche Stütze des ganzen Teams

Der Mann, der nie schläft. Die Einsatzbereitschaft von Frank Schmidt habe ihn am meisten beeindruckt, sagt Redaktionsleiter Thomas Lieb. „Es gab nicht eine Bitte, die er abgeschlagen hätte. Wenn die Kollegen am Morgen ihre Arbeit aufnahmen, hatte Frank meist schon die wichtigsten Informationen zu Unfällen aus der Nacht im Kasten. Er wird eine Lücke hinterlassen. Auch menschlich, als eine verlässliche Stütze des ganzen Teams.“

Vor allem die Berichterstattung über kleine und große Katastrophen wurden zu seinem Steckenpferd. Schmidt war gefühlt immer schon vor Ort, noch bevor das Unglück seinen Lauf nahm. „Natürlich habe ich in all den Jahren viel Leid gesehen. Die Bilder zu verarbeiten, war nicht immer leicht.“ Einzelne Kritiker warfen ihm Sensationsgier vor. Schmidt hält dagegen: „Ich wollte vor allem auch die Arbeit der vielen ehrenamtlichen Retter dokumentieren und würdigen.“

„In dem Beruf hast du nicht nur Freunde“

Neben Lob habe er im digitalen Zeitalter manch anonyme Anfeindung über sich ergehen lassen müssen, sagt Schmidt. Er nimmt es sportlich: „In dem Beruf hast du nicht nur Freunde.“ 2003 gründete er seine Ich-AG. Danach machte er sich selbstständig. Schmidt erfand sich neu. Immer öfter steuerte er auch Texte bei – ohne je eine Uni von innen gesehen zu haben. Vielleicht erfüllt es ihn auch deshalb mit Stolz, sogar an Buchprojekten der LVZ mitgewirkt zu haben.

Wer gedacht hätte, der Rentner mit der Statur eines Adonis begibt sich fortan aufs Faulbett, irrt gewaltig. Seine letzten Stunden als rasender Reporter verbrachte Schmidt ausgerechnet auf dem Rennrad. Der Freund des einstigen DDR-Friedensfahrers Olaf Ludwig drehte seine ganz private Runde durchs Muldental – inklusive Bergtraining in Golzern. Nach 45 Berufsjahren habe er nur eine weitere Etappe gemeistert – das Ziel der Gesamt-Tournee sei hingegen noch nicht in Sicht.

Von Haig Latchinian