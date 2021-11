Brandis

Brandis ist als Sieger aus dem diesjährigen City-Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ hervorgegangen und räumt damit den mit 30 000 Euro dotierten ersten Preis ab. Überzeugen konnte die Kommune die Jury mit ihrem Projekt „Räume des Wissens - Räume des Erlebens: Innenstadt neu aneignen“.

Im 18. Jahr seines Bestehens stand der sachsenweite Wettbewerb unter dem Motto „Lebensraum Stadt: Handel, Wandel, Vielfalt“. 48 Kommunen hatten sich beteiligt, lediglich einmal waren es in den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten mehr gewesen.

Das mit Siegeslorbeeren geschmückte kommunale Konzept sieht einen multifunktionalen Marktplatz als Outdoor-Bildungsraum vor, der von einem Schulcampus flankiert und vom „Haus des Wissens“ (der neu entstehenden Bibliothek am Markt) und dem „Haus der Bildung“ (Musikarche) belebt wird. Als verbindendes Glied fungiert dabei die innerstädtische Hauptstraße.

Mit dem gewählten multifunktionalen Ansatz, betont Staatsminister Thomas Schmidt, hat Brandis sachsenweit bislang ein Alleinstellungsmerkmal. Das Konzept verbinde Bestehendes und Neues in Bausubstanz und Funktion, um die Innenstadt neu aufzustellen und damit zu stärken.

Bürgermeister Arno Jesse nach der Preisverleihung mit den Staatsministern Thomas Schmidt (l.) und Martin Dulig (r.) Quelle: Stadt Brandis

„Aufgrund der Bereitstellung zusätzlicher Preisgelder hat der Wettbewerb in diesem Jahr einen besonderen Schub erfahren“, so Sachsens Staatsminister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, der Brandis zum Sieg gratuliert. „Die Stadt setzt das diesjährige Wettbewerbsmotto vorbildlich um. Mehr als 1400 Schülerinnen und Schüler pro Tag sind eine ‚Frequenz‘, die es zu nutzen gilt, um die Märkte unserer Städte zu beleben und Synergien hinsichtlich der Nutzung öffentlicher Räume, der Stärkung des Handels sowie der Zusammenkunft verschiedener Altersgruppen zu schaffen.“

In Brandis ist die Freude über diesen Erfolg naturgemäß groß. „Mit dem Preisgeld können wir nun erste Schritte unternehmen und weiter in die Entwicklung der Innenstadt investieren“, so Bürgermeister Arno Jesse (SPD). Zwar reiche das Geld nicht, um alle Ideen zeitgleich umzusetzen. „Aber es ist zumindest ein Anfang für die Belebung der Innenstadt, die wir als Ansporn sehen“, so der Rathauschef.

Von Roger Dietze