Zwangsräumungen in Eilenburg haben sich mehr als verdoppelt

Eilenburg

Eine Zwangsräumung ist oftmals der einzige Weg, einen nicht auszugswilligen Mieter aus der Wohnung zu bekommen. In Eilenburg machen davon immer mehr Vermieter Gebrauch. In diesem Jahr hat sich die Zahl der Zwangsräumungen im Vergleich zu 2018 mehr als verdoppelt. Nach Angaben der Stadtverwaltung kam es im vorigen Jahr zu acht Zwangsräumungen, in diesem Jahr sind es bereits 20 – und das Jahr ist noch nicht zu Ende. Wie Annett Krause vom Fachbereich Ordnung und Soziales in der Stadtverwaltung sagte, handele es sich dabei um „Leute querbeet vom Alter“. Die Tendenz von Zwangsräumungen sei steigend.

Langer Weg bis zur Räumung

Der häufigste Grund, warum Menschen aus ihrer Wohnung fliegen, sind Mietrückstände. Doch wer einmal nicht zahlt, muss nicht gleich aus der Wohnung. Einer Zwangsräumung geht ein langwieriger Prozess voraus. Hat beispielsweise der Mieter seine vertraglichen Pflichten verletzt, etwa durch Ruhestörung oder Schäden an der Wohnung, müsse ihn der Vermieter zunächst abmahnen. Denn der Mieter sollte die Chance haben, sein Verhalten ändern zu können, informiert das Internetportal Immobilienscout24.de. Kommt der Mieter dieser Aufforderung innerhalb einer gesetzten Frist nicht nach, kann ihm das Mietverhältnis gekündigt werden. Einem Mieter, der mit mehr als zwei Monatsmieten im Zahlungsrückstand ist, kann der Vermieter fristlos kündigen. Sollte der Mieter dann nicht zur Frist ausgezogen sein, reicht der Vermieter eine Räumungsklage beim Amtsgericht ein. Der Mieter erhält dann nochmals eine Räumungsfrist. Ist auch die verstrichen, kann der Vermieter den Gerichtsvollzieher mit der Zwangsräumung beauftragen.

Eilenburg verfügt über Notwohnung

Mieter können sich also im Zweifelsfall darauf einstellen, obdachlos zu werden. Unter der Brücke müssen sie trotzdem nicht schlafen. Die Stadt Eilenburg hält eine sogenannte Notunterkunft bereit. „Leute, die in Eilenburg unter der Brücke schlafen, sind mir nicht bekannt“, sagt Annett Krause. Die Notwohnung befindet sich in der Torgauer Straße. Es handelt sich um eine Dreiraumwohnung mit vier Betten. „Es gibt aber auch Leute, die tingeln lieber von A nach B“, so die Fachbereichsleiterin weiter.

Wer die Notunterkunft nutzt, kann das nicht auf Dauer, sondern für maximal vier Wochen. Die Übernachtung kostet 15 Euro, das Jobcenter übernimmt die Kosten, wenn es sich um sozial Schwache handelt. „Wir wollen die Leute dann schon motivieren, sich wieder etwas eigenes zu suchen.“ Dies sei aber schwierig. Oftmals spielen Alkohol und Drogen eine Rolle. Dann stellt die Stadt Kontakte zu einer Suchtberatung oder zum Allgemeinen Sozialen Dienst her . „Das Problem ist, in Eilenburg fehlt eine Sozialberatung“, sagt Krause. Ihre Kollegen im Rathaus seien für solche Fälle nicht ausgebildet. Laut Krause sei die Notunterkunft „immer belegt“. Sie wurde nach Aufgabe des Obdachlosenheims 2017 eingerichtet.

Von Nico Fliegner