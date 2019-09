Welch bedeutende Adresse doch die Audistraße 7 in Zwickau ist. Wo besser als im dortigen August Horch Museum könnte man automobilem Pioniergeist nachspüren? Aus aller Welt kommen Autofans, gespannt auf die Inszenierungen, welche die Zwickauer Automobilgeschichte von Horch und Audi über die Auto Union bis hin zum Trabant und heute VW so lebendig machen. Hier ist er möglich – der Blick aus nächster Nähe auf einmalige Autos wie den Audi Alpensieger, den Horch 853, den DKW F1 oder Trabant-Prototypen.

Schmuckstück aus den Kindertagen der Automobilindustrie. Quelle: Ben Walther

Und am 26.10.19 steigt auch noch eine Gatsby-Night. Welcome back in the golden twenties! Nie wurde so wild, glücklich und ausgelassen, aber dennoch mit Stil gefeiert, wie in den Goldenen 20er Jahren. Bestimmt wurde diese verruchte, rebellische und doch elegante, prunkvolle Zeit durch Federboas, Champagner, Paillettenkleider, Riemchen-Pumps, Perlenketten, Absinth, Hosenträger, Wasserwelle und Zigarettenspitzen.

Facts: Music by Gatsby‘s friend DJ Aaron und Live-Swing von Passage, Casinolounge, extravagante Dekoration, special Gatsby’s favorite drinks, Stummfilm

Mindestalter 18! Dresscode: stylish 20s! Dress to impress!

