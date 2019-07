Bad Düben

Schwimmen, Planschen und Treibenlassen – im barrierefrei zugänglichen Kombibecken mit Wassertiefen von 0,25 bis 1,80 Meter ist Badespaß für Jung und Alt garantiert. Die Lagunen- und Beachatmosphäre im Beckenareal sorgt für ein entspanntes Urlaubsfeeling. In der Felsenlandschaft können sich auch kleinere Kinder austoben. Das Highlight ist die 16 Meter lange Breitwellenrutsche – hier ist Spaß und Action garantiert.

Damit der sportliche Aspekt nicht zu kurz kommt, stehen drei 25-Meter- sowie drei 50-Meter-Bahnen mit Startblöcken bereit. Zudem gibt es zwei zwei Beachvolleyballplätze. Alle Faulenzer und Sonnenanbeter finden auf der großen Liegewiese und in dem Sandbereich jede Menge Platz zum Relaxen.

Positive Ökobilanz: Das NaturSportBad arbeitet mit einer modernen ökologischen Wasseraufbereitung. Sie erfolgt allein biologisch-physikalisch, ohne jeglichen Zusatz von Chlor und mit einer enormen Energieersparnis. Der mit Schilf bewachsene Bodenfilter sorgt für sauberes und frisches Nass, das durch seine haut- und allergikerfreundliche Qualität überzeugt.

Naturnah übernachten im Camp

Für die Übernachtung direkt im NaturSportBad bietet das Camp insgesamt acht Holzunterkünfte, davon sechs Schlaffässer für jeweils vier Personen sowie zwei barrierefreie Schlaffässer für jeweils drei Personen. Hier kann man Camping mit dem gewissen Etwas und mehr Komfort als im Zelt genießen: Die Fässer verfügen über ein Doppelbett und zwei Bänke, jeweils wandelbar zu einem beziehungsweise zwei Betten. Zudem gibt es einen Tisch sowie reichlich Stauraum.

Öffnungszeiten Vom 24. Mai bis 31. August 2019 gelten folgende Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 12 bis 18 Uhr, Freitag bis Sonntag 10 bis 20 Uhr Während der Sommerferien in Sachsen (8. Juli bis 16. August): Montag bis Sonntag 10 bis 20 Uhr Bei schönem Wetter ist länger geöffnet. Aktuelle Informationen gibt es spätestens am Vortag auf www.natursportbad.de.

Allen Übernachtungsgästen stehen barrierefreie Sanitär- und Umkleidebereiche zur Verfügung. Der Aufenthaltsraum mit Gemeinschaftsküche und Terrasse bietet genügend Raum für gemeinsame Mahlzeiten, selbst zubereitet oder frisch geliefert. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Feuerstelle mit Grillplatz. Für Schulklassen und Jugendgruppen gibt es verschiedene zubuchbare Bausteine und Bildungsangebote.

Snacks, Eis & Co. im Kiosk mit Freisitz

Im Kiosk mit Freisitz wird eine vielfältige Auswahl geboten. Hier gibt es alles, was sich kleine und große Wasserratten wünschen: leckere Klassiker, gesunde Snacks, erfrischende Getränke, Eis und vieles mehr. Ob großer Hunger oder kleiner Appetit – für jeden ist etwas dabei, gemütlich im Freisitz oder entspannt auf der Decke. Für alle Übernachtungsgäste bietet das Team des NaturSportBads mit Voranmeldung einen Frühstücks- sowie Brötchenservice an. Zudem gibt es für Schul- und Jugendgruppen zum Mittag- und Abendessen eine zusätzliche Auswahl an Gerichten, ebenfalls auf Vorbestellung.

Alle, die nicht baden und nur den Freisitz nutzen möchten, können Snacks, Eis und Co. vom Kiosk genießen, auch ohne Eintritt zu zahlen. Freie Plätze vorausgesetzt.

Kontakt NaturSportBad mit Camp Wittenberger Straße 91c 04849 Bad Düben Telefon: 034243 399995 E-Mail: natursportbad@bad-dueben.de www.natursportbad.de

Von PR/LMG