Saust in nur 45 Minuten mit der S-Bahn in Sachsens ehemalige Landeshauptstadt und entdeckt über 1000 Jahre Stadtgeschichte. Vielfältige Ferienangebote machen das möglich:

„Feiern wie Prinz und Prinzessin! Die Torgauer Fürstenhochzeit“

Welche Ess-und Tischregeln galten am fürstlichen Hof? Was passierte bei einer Hochzeit und wer darf wo sitzen? Und was bekommt die zukünftige Fürstin zum Nachtisch? Finde es heraus! Das Programm richtet sich an Ferienkinder von 6 bis 11 Jahren.

Freitag, 11.Oktober 2019

Freitag, 18. Oktober 2019

Freitag, 25. Oktober 2019

Beginn: jeweils 11 Uhr und 13.30 Uhr

Treffpunkt:

Schloss Hartenfels

Ausstellungskasse

Anmeldung und Kontakt:

03421-7581054

E-Mail: info@schloss-hartenfels.de

www.schloss-hartenfels.de

Eine bärenstarke Zeitreise mit Geschichte(n) voller Leben

Folgt den Bärentatzen durch die Altstadt, entdeckt Wohnhäuser aus längst vergangener Zeit, tiefe Keller und natürlich Schloss Hartenfels. Die Stempelkarten für die Zeitreise bekommt ihr in den Museen, im Schloss und im Torgau-Informations-Center. Auf alle Sammler warten kleine Preise!

Dienstag bis Sonntag

10 bis 18 Uhr

Merle hat bereits ihre Stempelkarte für die bärenstarke Zeitreise. Hier entdeckt sie gerade das Torgauer Stadtmuseum. Quelle: Tilo Schroth

Bärengucken am Schloss

Mit ein wenig Glück ist es noch warm und sonnig und ihr könnt unseren drei Bären Bea, Benno und Jette beim Spielen zuschauen, bevor sie sich Ende Oktober in den Winterschlaf verabschieden.

„Wie zähle ich Fledermäuse“ – Workshop und Kellerführung im Braumuseum

Samstag, 19. Oktober 2019

15 bis 18 Uhr

Info und Anmeldung:

03421 70336

„Mode, Tanz und Schwertkampf“ – Workshop im Stadtmuseum Torgau

Hier könnt ihr in die Zeit der Renaissance eintauchen und verschiedene Sachen ausprobieren.

Montag, 21. Oktober 2019

10 bis 12 Uhr

für Schüler zwischen 8 und 14 Jahre

Unkostenbeitrag: 4,00 € pro Kind

Info und Anmeldung:

03421 70336

Es gibt viel zu entdecken im Schloss Hartenfels. Quelle: Wolfgang Sens

„Das Dornröschenschloss entdecken“

Stadt- und Schlossführung

Samstag, 19. Oktober 2019

14 Uhr

Infos:

03421 70 14 0

Wie im Märchen: Schloss Hartenfels. Quelle: Andreas Franke

Entdeckertour durch Torgau

Stadtrundgang per App oder Audio-Guide

(Ausleihe im Torgau-Informations-Center)

Mittwochs in der Kleinen Galerie

16. Oktober 2019 – „Bevor es in den Winterschlaf geht…“ – töpfert eine Igelfamilie

23. Oktober 2019 – bedruckt euch ein T-Shirt

10 bis 12 Uhr Kids von 6 bis 11 Jahre

13 bis 15 Uhr Jugendliche ab 12 Jahre

Info und Anmeldung:

03421 71 35 83

Ferienspaß im Aquavita Sport-und Freizeitbad Torgau

12. bis 27. Oktober 2019

Tageskarte Bad für Kids nur 4,50 €

Spieletage mit Laufmatte oder Seestern und verschiedenen Spielgeräten

19. Oktober und 26. Oktober 2019, 10 bis 18 Uhr

19. Oktober und 26. Oktober 2019, 10 bis 18 Uhr Familiensauna

Samstag, 19. Oktober 2019, 13 bis 18 Uhr

Info:

03421 773270

www.aquavita-torgau.de

SCHÖNE HERBSTFERIEN!!!