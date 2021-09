Luppa

In ihrer August-Sitzung stimmten die Wermsdorfer Gemeinderäte dafür, den Bebauungsplan „Campingplatz Naturbad Luppa“ aufzustellen. Damit werden zunächst zwei komplette Flurstücke sowie Teile von fünf weiteren Grundstücken benannt, für die der Plan erarbeitet wird.

Gleiches passierte bereits vor neun Jahren. Damals war von „drei holländischen Investoren“ die Rede und von „kreativem kulturellen Austausch“. Diesen Beschluss hatten die Gemeinderäte zunächst aufgehoben, da die Holländer nichts investiert hatten und das Gelände bereits 2017 verkauft wurde.

Die neuen Eigentümer sind Ivana Rapan und Sebastian Baumgarten vom gleichnamigen Steinmetzbetrieb. Dieser befindet sich in Dahlen, aber fast direkt neben dem Grundstück des früheren Kieswerkes.

Eigentümer über Ratsbeschluss erleichtert

Sebastian Baumgarten zeigt sich erleichtert darüber, dass der Gemeinderat ohne Gegenstimme für das Aufstellen des Bebauungsplanes votierte. Das musste er auch schon anders erleben.

„Klar sind wir Träumer“, sagt der 38-Jährige. Die Gemeinde habe sich vor vier Jahren hier lieber einen Campingplatz als eine andere Nutzung gewünscht. Damit habe man sich erst anfreunden müssen, aber nun Ideen entwickelt, um die gesamte Fläche des alten Kieswerkes – rund 12 000 Quadratmeter – sinnvoll zu nutzen.

Voraussetzung um hier investieren zu können, sei ein Bebauungsplan. „Der kostet eine niedrige fünfstellige Summe und ist frühestens Ende kommenden Jahres fertig“, erklärt Sebastian Baumgarten die Dimensionen der vor dem Paar liegenden Arbeit.

Seit dem Kauf containerweise Sperrmüll entsorgt

Das heißt aber nicht, dass Ivana Rapan und Sebastian Baumgarten jetzt abwarten. Das haben sie auch in den vergangenen vier Jahren nicht getan. „Nach Feierabend haben wir das Gelände beräumt. Rund 200 Kubikmeter Sperrmüll haben wir entsorgt“, erzählt Sebastian Baumgarten. Was die Holländer hier in Gang gesetzt hätten, sei farbenfroh und oft sehenswert gewesen, zumeist aber nicht nachhaltig. Lediglich auf die modernisierte Hauptstromleitung könne man zurückgreifen. Jegliche andere Infrastruktur müsse erneuert werden.

Die Pläne des Steinmetz-Paares klingen ehrgeizig. Der Campingplatz soll naturnah sein. Da man im Schutzgebiet wahrscheinlich nicht allzu viel neu bauen dürfe, soll die vorhandene, von den Holländern oft nur bunt angestrichene Bau­substanz reaktiviert werden. Lediglich für die Sanitäranlagen müsse etwas komplett Neues her.

Wenn man die nötigen Investitionen summiere, könne man durchaus auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag kommen. „Das soll aber in Etappen geschehen“, betont Sebastian Baumgarten. Er und seine Partnerin hätten noch ein halbes Leben Zeit, sich diesen Traum zu erfüllen. Und vielleicht könne das auch den Kindern Paula (11) und William (15) eine Perspektive vor Ort bieten.

Dieses Projekt in Etappen umzusetzen, bedeutet für ihn, zunächst eine Fläche unmittelbar an der Zufahrt zum Gelände in Betrieb zu nehmen. Dort könnten ein reichliches Dutzend Stellplätze für Wohnmobile und weitere für Camper entstehen. Voraussetzung sei, mittels des vorhandenen, zwölf Meter tiefen Brunnens eine Wasserversorgung in Gang zu bringen, die allen Anforderungen genügt. Außerdem benötige man eine leistungsfähige Abwasserbehandlung und den neuen Sanitättrakt.

Einen Eröfnungstag will Sebastian Baumgarten nicht nennen. Man müsse erst einmal wissen, was die Behörden im Bebauungsplan festlegen lassen. Dann könne man die nächsten Schritte in Angriff nehmen. Man müsse dabei nichts überstürzen, schließlich habe er einen noch einen Beruf, denn er nach wie vor gern ausübe.

Von Axel Kaminski