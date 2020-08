Leipzig

„Hitze, vielleicht einen Monat lang“, so lautete die Prognose des Leipziger Meteorologen Robert Scholz. Es soll in den kommenden Wochen nirgends in Sachsen so heiß werden wie in und um Leipzig, bis zu 34 Grad. Man wird sich darauf einstellen müssen. Aber wie?

Wenn es um den Kampf gegen hohe Temperaturen geht, hat jeder seine eigenen Tricks. Die einen reißen alle Fenster auf, andere verbarrikadieren sich. Manches macht Sinn, anderes überhaupt nicht. Einige Strategien sind sogar lebensgefährlich. Wir sind den neun heißesten Fragen zur großen Hitze nachgegangen.

1. Mythos Mittagshitze

Nein, mittags ist es nicht am heißesten. Beispielsweise waren es am Mittwochmittag in Leipzig 24 Grad und um 18 Uhr 27 Grad. Um diese Uhrzeit erreichen die meisten Tage ihre Höchsttemperatur. Das ist so, weil sich Luft über den Boden aufheizt. Die absorbierten Sonnenstrahlen von einem ganzen Tag werden als Wärme an die Luft abgegeben. Sport an der freien Luft sollte also morgens und ruhig in Richtung Mittag getätigt werden. Aber bloß nicht in den Stunden danach. Meist erst gegen 21 Uhr fällt die Temperatur wieder auf den Mittagswert.

Es gibt noch zwei weitere Gründe, den Nachmittag nicht nach Draußen zu gehen: Die Sonne erreicht in Mitteleuropa nicht etwa Mittags ihren höchsten Stand, sondern circa halb zwei. Dann ist die Sonnenbrandgefahr am höchsten. Außerdem liegt zwischen 14 und 17 Uhr dicker Sommersmog in der Luft. Vor allem ist das: Ozon, ein giftiges Gas, das Atemnot, Husten und Kopfschmerzen verursachen kann.

2. Fenster? Auf!

Vielleicht ist es der am weitesten verbreitete Irrglaube über Hitzebekämpfung: Man schließe alle Fenster und Vorhänge, damit kein Sonnenstrahl hineinfindet und es folglich schön kühl bleibt. Oder? Leider völlig falsch – und mitunter lebensgefährlich (siehe Punkt 9). Die Idee, dass man Hitze einfach aussperren kann, lässt den Faktor Luftfeuchtigkeit völlig außer acht. Halten sich zwei Menschen im selben Raum auf, kann die Feuchtigkeit humide Werte um den Taupunkt erreichen, also bis zu 100 Prozent wie im Regenwald.

Ist die Luft voller Feuchtigkeit, kann Schweiß von der Haut nicht mehr verdunsten. Genau so funktioniert aber die Klimaanlage unseres Körpers (siehe Punkt 3). Ein absolutes No-Go ist damit auch ein mit nasser Kleidung beladener Wäscheständer. Dazu kommt, dass ohne Frischluftzufuhr der Sauerstoffgehalt in der Luft sinkt. Das erschwert das Atmen. Fenster schließen ist nur eine gute Idee, wenn man gerade nicht da ist. Also zum Beispiel im Schlafzimmer, wo man sich tagsüber nicht aufhält. Wo Menschen sind gilt: Fenster auf!

3. Machen Sie Wind

Man mag bei geöffnetem Fenster für weniger Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff gesorgt haben. Trotzdem bleibt es ja wahr: Bei offenem Fenster steigt die Temperatur, die Wärme kommt herein. Also brauchen wir Wind: Damit unser Schweiß verdampft. Unklar? Noch einmal zurück zur Verdunstungskälte. Diese folgt einem einfachen physikalischen Prinzip. Wenn Wasser zu Dampf wird, benötigen die verdampfenden Moleküle Energie. Diese entziehen sie in Form von Wärme – und hinterlassen einen kalten Schweißfilm. So kühlt sich unser Körper.

Schweiß muss also verdunsten, damit uns weniger warm wird. Das geht besonders gut, wenn durch Wind trockene Luft in die Nähe unserer feuchten Haut gepustet wird. Man könnte sagen: Die Wassermoleküle können dann gar nicht anders, als die trockene Luft anzufeuchten. Wind lässt sich mit einem Ventilator erzeugen. Natürlich klappt das nur bei geöffnetem Fenster, sonst schichtet man lauter feuchte Luft umher. Wer in einer durchgesteckten Wohnung lebt, mit gegenüberliegenden Fenstern, kann versuchen einen konstanten Luftstrom im Zimmer zu erzeugen.

4. Erfrischende Heißgetränke

Wahrscheinlich werden wir immer wieder den Fehler machen und an einem heißen Tag zu einem kalten Drink, oder noch schlimmer: einer kalten Limonade greifen. Nichts ist schöner als eine schnelle Linderung der quälenden Temperaturen. Doch bald rumort es in uns. Der aufgeheizte Körper wehrt sich gegen die Kälte und beginnt, wie ein Heizkörper bei offenem Fenster, noch mehr zu heizen. Ist sogar noch Zucker im Drink, lässt dieser den Blutdruck steigen. Das belastet den ohnehin schon gut beschäftigten Kreislauf zusätzlich.

Unser Körper ist dafür gemacht, sich über verdunstenden Schweiß auf der Haut abzukühlen (siehe Punkt 3) – nicht mittels eines kalten Getränks. Das Getränk sollte lauwarm und zuckerfrei in kleinen Schlücken über den ganzen Tag konsumiert werden. Bei zu viel Flüssigkeitsaufnahme innerhalb kurzer Zeit kann sich das Blut stark verdünnen. Weil damit auch die Salzkonzentration im Blut sinkt, können Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen auftreten. Vor allem wer Ausdauersport macht, sollte darauf achten.

Übrigens: Auch Kaffee kann problemlos getrunken werden. Dass dieser dem Körper Wasser entzieht, ist längst widerlegt. Vermutlich bezog sich diese Theorie auf Menschen, die selten Koffein konsumieren. Bei diesen stimuliert das Aufputschmittel besonders stark die Filterfunktion der Nieren. Das kann dann tatsächlich dafür sorgen, dass man häufiger auf die Toilette muss und viel Flüssigkeit verliert.

Alkohol wiederum tut genau das, er entzieht dem Körper Wasser. Konkret heißt das: Er hemmt im Gehirn die Ausschüttung jenes Hormons, das den Wasserhaushalt der Niere reguliert und so sicherstellt, dass wir nicht dehydrieren. Um diesen Effekt zu bekämpfen, sollte man pro Bier bewusst einen halben Liter Wasser dazu trinken. Statt Wein bestellt man an heißen Tagen eine Weinschorle.

5. Kalte Dusche, kalter See

Für die kalte Dusche gilt, was für das Kaltgetränk richtig ist: Eine schnelle Linderung ist spürbar. Generell spornt es den Körper aber an, noch mehr zu heizen. Das belastet den Kreislauf, das Blut zirkuliert schlechter. Dadurch wird der Körper mit weniger Sauerstoff versorgt. Kopfschmerzen, Kraftlosigkeit, Übelkeit oder Schwindel sind die Folge.

Ratsam ist es bei Hitze, erst kalt und dann warm zu duschen. Durch die Wärme öffnen sich die Poren und können den Körper besser kühlen. Wer in Leipzig zur Abkühlung an den See fährt, sollte sich nach dem Schwimmen nicht abtrocknen, sondern das Wasser auf der Haut verdunsten lassen. Da kann es einen an einem heißen Tag sogar kurz angenehm frösteln.

6. Essen, irgendwie

Hitze macht appetitlos. Klar, denn Verdauung kurbelt den Kreislauf an (siehe Punkt 5). Das Ziel ist also leichte Kost: weniger tierisches Eiweiß, dafür mehr Salate, Obst und Gemüse. Rohkost ist nicht nur verträglich, sondern liefert auch Mineralien, also Salze, die dem Körper bei einem erhöhten Flüssigkeitsverbrauch fehlen (siehe Punkt 4). Gurken oder Wassermelonen führen dem Körper zusätzlich Wasser zu.

Natürlich gilt auch hier wieder: Schwitzen hilft. Und auch das lässt sich durch Ernährung, durch scharfes Essen, begünstigen. Aber nicht alles was scharf ist, hilft. Entscheidend ist ein Stoff namens Capsaicin, der in Chilis enthalten ist. Auf diesen reagieren im Körper jene Rezeptoren, die sonst für unser Wärmeempfinden zuständig sind. Sie signalisieren dem Körper: Hitze! Und dieser beginnt zu schwitzen. Schwarzer Pfeffer, Ingwer oder Senf sind zwar auch scharf, enthalten aber kein Capsaicin. Sie helfen also auch nicht bei Hitze.

7. Lange Gewänder

Vergessen Sie Ihre kurze Hose. Lassen Sie das T-Shirt im Schrank. Nein, wirklich: Kurze Kleidung ist bei Hitze keine gute Idee. Jedenfalls so lange die Sonne auf Ihre Haut scheint und den Körper aufheizt. Lange Kleidung, die nicht eng am Körper liegt, hält die Wärme dagegen ab. Wer viel im prallen Sonnenschein unterwegs ist, sollte also lieber lang und luftig tragen. Klar: An einem schattigen, windigen Plätzchen sind Shorts und kurzärmlig die bessere Wahl. Probieren Sie es aus.

Welche Farbe das luftige Sommer-Outfit haben soll, darüber streitet die Wissenschaft. Durch weißen Stoff dringt die wärmende, infrarote Strahlung der Sonne besonders einfach durch. Unter einem nassen weißen Oberteil kann man sogar schlimmen Sonnenbrand bekommen. Schwarze Kleidung hat zwar einen höheren UV-Faktor, dafür heizt sie sich stärker auf. Auch hier heißt es: individuell ausprobieren.

8. Schattensonnenbrand

Das Gefährliche an der Sonne sind UV-A-Strahlen und UV-B-Strahlen. Erstere dringen tief in den Körper ein, wo sie keinen Sonnenbrand, sondern Hautalterung verursachen und, wie alle UV-Strahlen, Krebs auslösen können. Sie wirken auch durch Fensterglas hindurch. Braun wird man wegen den anderen, den UV-B-Strahlen. Diese wirken oberflächlich und entzünden die Haut. Die Haut wehrt sich, wird dicker und bildet Pigment. Dadurch erscheint sie braun.

Auch eingecremt sollte man sich nicht in die pralle Sonne legen. Zum einen, weil Studien gezeigt haben, dass viele Sonnenbadende zu sparsam sind und nur die Hälfte der erforderlichen Menge Creme auftragen. Zum anderen, weil die meisten Sonnencremes vor allem gegen UV-B-Strahlen wirken und den klassischen Sonnenbrand vorbeugen – vor allem im europäischen Ausland. Der Krebsgefahr und Hautalterung durch UV-A-Strahlen ist man dann zu weiten Teilen ausgesetzt. Übrigens auch im Schatten, wo immer noch etwa ein Drittel aller UV-Strahlen auf die Haut treffen.

Der Lichtschutzfaktor einer Sonnencreme beschreibt übrigens, um welchen Faktor sich die wahrscheinliche Zeit bis zu einem Sonnenbrand verlängert. Wer nach zehn Minuten einen Sonnenbrand hätte und LSF 20 aufträgt, dürfte also 200 Minuten in der Sonne gut haben.

An Hautkrebs erkranken jährlich in Deutschland fast 300.000 Menschen. Etwa jeder 100. stirbt daran. Ein Hautkrebs-Screening ist ratsam, bei dem alle Leberflecken gescannt werden. Das Screening kostet meistens um die 50 Euro. Die meisten gesetzlichen Krankenkassen übernehmen diese Kosten ab dem 35. Lebensjahr, einige bezuschussen es schon vorher zweimalig.

9. Alte und Kinder

Besondere Aufmerksamkeit gilt in den Wochen der Hitze älteren Menschen und Kindern. Allein lebenden Senioren sollten Sie helfen, die oben genannten Tipps in besonderem Maße umzusetzen. Es besteht beispielsweise Gefahr, dass sie aufgrund eines mit dem Alter verminderten Durstgefühls das Trinken vergessen. Als im Sommer 2003 in Europa 70.000 Menschen wegen der Hitze ums Leben kamen, waren das vor allem ältere Leute, die in ihren überhitzten Wohnungen starben. Kaufen Sie Ihren Eltern oder Großeltern einen Ventilator, rufen Sie an und trinken mit ihnen am Telefon ein gemeinsames Glas Wasser.

Kleine Kinder sind unbedingt vor Hitze und Sonne zu schützen. Sie schwitzen weniger, was es ihnen schwerer macht, die Körpertemperatur zu regulieren. Dazu kommt,dass ihre Haut viel dünner ist, als bei Erwachsenen, und UV-Strahlen so noch einfach eindringen und Sonnenbrand sowie Langzeitschäden anrichten können. Sonnenhut, Sonnenbrille und lange Kleidung sind ein Muss. Im Prinzip gelten auch hier alle Regeln, die Erwachsene beachten sollten – nur eben in besonderem Maße.

Von Josa Mania-Schlegel