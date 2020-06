"Meehr erleben" im Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad Riff

Auch hier gelten die allgemeinen und von Amts wegen festgelegten Hygieneregelungen. Attraktionen, die Aerosole erzeugen oder bei deren Nutzung ein Mindestabstand nicht einhaltbar ist, dürfen noch nicht genutzt werden. Dennoch trübt das nicht den Wasserspaß! Schwimmen, Planschen und Relaxen schreibt sich das Riff-Team groß auf die Fahne und macht seinen Gästen den Aufenthalt im Riff zu einem tollen Familienausflug! Wochentags ist das Riff von 10 bis 22 Uhr nutzbar und am Wochenende bereits eine Stunde früher, ab 9Uhr! Ein kleiner Geheimtipp für alle Pfennigfuchser: Immer am 25. jeden Monats gibt es 25 Prozent Rabatt auf den Riff-Eintritt, denn das Riff feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag!

Kontakt Kur- und Freizeitbad Riff

Am Riff 3

04651 Bad Lausick Tel.: 034345 71 50

www.freizeitbad-riff.de