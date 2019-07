Wer Leipzig und sein Umland vom Wasser aus erleben möchte, hat dazu vielfältige Gelegenheiten. Die dafür notwendigen Fahrzeuge bietet der Bootsverleih Herold. Der Urgroßvater Julius Hermann Seifert legte vor über 130 Jahren den Grundstein und begann mit Stechkahnfahrten. Heute wird das Familienunternehmen von der Tochter in der 4. Generation geführt.

Im Bootsverleih Herold finden Sie nicht nur die beliebten geführten Motorbootfahrten durch die zahlreichen Wasserstraßen der Messestadt, sondern auch Ruderboote, Paddelboote und Canadier können in der Antonienstraße 2 für einen Freizeittrip zu Wasser ausgeliehen werden. Darüber hinaus erhalten Besucher ausführliche Informationen über die Wasserwege in Leipzig und die Seen der Region.

Im Sortiment des Boot-Shop wird garantiert jeder fündig. Vom Außenborder über Kajaks, maritime Geschenkartikel, Segelbekleidung sowie Zubehör gibt es alles, was das Wassersportherz begehrt. In der Zweitfiliale am Cospudener See, Markkleeberg befinden sich auch ein Boot-Shop und ein Bootsverleih. Hier können sie Elektroboote und Kajaks leihen.

Dem Freizeitvergnügen zu Wasser steht damit nichts mehr im Wege!